В течение января беспилотные подразделения уничтожили 29,7 тыс. российских военных. Этот показатель превысил уровень мобилизации в России и обеспечил технологическое преимущество Украины на фронте.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сколько оккупантов уничтожили беспилотные подразделения в январе

— В январе беспилотные подразделения Сил обороны Украины сократили российскую армию почти на 29,7 тыс. военнослужащих — при том, что противник за месяц смог рекрутировать только 22 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Главнокомандующий подчеркнул, что именно к такой разнице стремится Украина — наносить врагу большие потери, чем он успевает компенсировать путем мобилизации.

— Это та эффективность наших БпС, которая при условии дальнейшего наращивания будет вынуждать Москву прекратить захватническую войну, — отметил Сырский.

Он сообщил, что Украина продолжает удерживать преимущество в использовании FPV-дронов. Кроме этого, в январе наземные роботизированные комплексы выполнили на 25% больше задач, чем в декабре.

Ранее главнокомандующий говорил, что в настоящее время на территории Украины находится около 711–712 тыс. российских военнослужащих.

В течение последних шести месяцев это количество остается стабильным, несмотря на попытки противника увеличить численность группировки.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 730 российских оккупантов.

Совокупные потери личного состава армии РФ на 1 445-е сутки полномасштабного вторжения превысили 1,245 млн человек.

