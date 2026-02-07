Упродовж січня безпілотні підрозділи знищили 29,7 тис. російських військових. Цей показник перевищив рівень мобілізації в Росії та забезпечив технологічну перевагу України на фронті.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Скільки окупантів знищили безпілотні підрозділи у січні

– У січні безпілотні підрозділи Сил оборони України скоротили російську армію майже на 29,7 тис. військовослужбовців – при тому, що противник за місяць зміг рекрутувати лише 22 тис. осіб, – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач наголосив, що саме до такої різниці прагне Україна – завдавати ворогу більших втрат, ніж він встигає компенсувати шляхом мобілізації.

– Це та ефективність наших БпС, що за умови подальшого нарощування буде змушувати Москву припинити загарбницьку війну, – зазначив Сирський.

Він повідомив, що Україна продовжує утримувати перевагу у використанні FPV-дронів. Окрім цього, у січні наземні роботизовані комплекси виконали на 25% більше завдань, ніж у грудні.

Раніше головнокомандувач говорив, що наразі на території України перебуває близько 711–712 тис. російських військовослужбовців.

Протягом останніх шести місяців ця кількість залишається стабільною, попри спроби противника збільшити чисельність угруповання.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили 730 російських окупантів.

Сукупні втрати особового складу армії РФ на 1 445-ту добу повномасштабного вторгнення перевищили 1,245 млн осіб.

