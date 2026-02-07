Карта боевых действий на 7 февраля 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросил 247 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 6649 дронов-камикадзе и осуществил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 – из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026
Ситуация в Украине на 7 февраля 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 91 обстрел, один из них — из реактивных систем залпового огня. Также нанес четыре авиаудара с применением 12 КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Прилепки, Кутьковки, Фиголовки.
На Купянском направлении вчера произошло два боестолкновения в районе Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закитного, Резниковки.
На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении противник осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка, Иванополье.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора вблизи населенных пунктов Вольное, Затишье, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлыно, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филия, Шевченко и в сторону Торецкого.
На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил пять атак в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.
На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов — в районах Гуляйполя, Прилук, Староукраинке и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Зеленого, Криничного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Приморского.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 7 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 245 290 (+730);
- танков – 11 650 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 009 (+2);
- артиллерийских систем – 37 036 (+22);
- РСЗО – 1 637;
- средств ПВО – 1 295;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1161);
- крылатых ракет – 4 245;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 379 (+68);
- специальной техники – 4 064 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1445-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.