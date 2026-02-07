За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросил 247 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 6649 дронов-камикадзе и осуществил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 – из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026

Ситуация в Украине на 7 февраля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 91 обстрел, один из них — из реактивных систем залпового огня. Также нанес четыре авиаудара с применением 12 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Прилепки, Кутьковки, Фиголовки.

На Купянском направлении вчера произошло два боестолкновения в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закитного, Резниковки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка, Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора вблизи населенных пунктов Вольное, Затишье, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлыно, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филия, Шевченко и в сторону Торецкого.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил пять атак в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов — в районах Гуляйполя, Прилук, Староукраинке и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Зеленого, Криничного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 7 февраля 2026 года

личного состава – около 1 245 290 (+730);

танков – 11 650 (+2);

боевых бронированных машин – 24 009 (+2);

артиллерийских систем – 37 036 (+22);

РСЗО – 1 637;

средств ПВО – 1 295;

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1161);

крылатых ракет – 4 245;

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 77 379 (+68);

специальной техники – 4 064 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1445-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

