Минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 87 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 6649 дронів-камікадзе та здійснив 3215 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026

Ситуація в Україні на 7 лютого 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 91 обстріл, один з них – з реактивних систем залпового вогню. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 12 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Приліпки, Кутьківки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося два боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Твердохлібове, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка, Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік у Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів – у районах Гуляйполя, Прилук, Староукраїнки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Зеленого, Криничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Приморського.

На Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 7 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 245 290 (+730);

танків – 11 650 (+2);

бойових броньованих машин – 24 009 (+2);

артилерійських систем – 37 036 (+22);

РСЗВ – 1 637;

засобів ППО – 1 295;

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1161);

крилатих ракет – 4 245;

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 379 (+68);

спеціальної техніки – 4 064 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1445-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

