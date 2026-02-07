Россияне в очередной раз осуществили массированную атаку на энергетические объекты Украины. Из-за значительных повреждений Укрэнерго вынуждено было запросить аварийную помощь в Польше.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Массированная атака на энергетику Украины: что известно

Денис Шмыгаль отметил, что под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины.

Из-за атаки атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность генерации.

– Враг нанес удар также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС. Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – специальные графики аварийных отключений, – сообщил министр энергетики.

По его словам, россияне продолжают атаку. Между тем энергетики готовы приступить к работам по восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью.

– Диспетчером Укрэнерго активирован запрос на аварийную помощь от Польши, – подчеркнул Шмыгаль.

Между тем ДТЭК сообщает, что Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах, из-за чего существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Там отмечают, что это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

– Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз, – подсчитали там.

Напомним, в Киеве и большинстве регионов Украины – аварийные отключения света из-за атаки РФ.

