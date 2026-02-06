Российские ударные дроны Шахед атаковали на Волыни объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил и. о. главы Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

Атака на Волынь 6 февраля

Так, вечером 6 февраля в результате одной из дронных атак пострадал объект критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Предварительно, обошлось без пострадавших или погибших.

По данным командования Воздушных сил, россияне массированно атакуют Украину дронами с разных направлений.

Напомним, что вечером 25 декабря россияне нанесли удар беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в Волынской области. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

во время массированной атаки Украины 6 декабря российские оккупанты нанесли удар дронами по Луцку Волынской области. В одном из районов города загорелись складские помещения, где хранились продукты питания.

Огонь уничтожил продукцию, имущество и внутренние помещения склада на площади примерно 3,8 тысячи квадратных метров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

