РФ вдарила по Добротвірській та Бурштинській ТЕС, АЕС знизили потужність – Шмигаль
Росіяни вчергове здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Через значні пошкодження Укренерго вимушене було запитати аварійну допомогу в Польщі.
Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Масована атака на енергетику України: що відомо
Денис Шмигаль зауважив, що під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України.
Через атаку атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації.
– Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях – спеціальні графіки аварійних відключень, – повідомив міністр енергетики.
За його словами, росіяни продовжують атаку. Тим часом енергетики готові приступити до робіт з відновлення, щойно це дозволить ситуація з безпекою.
– Диспетчером Укренерго активовано запит на аварійну допомогу від Польщі, – наголосив Шмигаль.
Тим часом ДТЕК повідомляє, що Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах, через що суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.
Там наголошують, що це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.
– Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів, – підрахували там.
Нагадаємо, у Києві та більшості регіонів України – аварійні відключення світла через атаку РФ.
Раніше Факти ICTV розповідали, скільки ТЕЦ в Україні забезпечують міста теплом.