Росіяни вчергове здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Через значні пошкодження Укренерго вимушене було запитати аварійну допомогу в Польщі.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Масована атака на енергетику України: що відомо

Денис Шмигаль зауважив, що під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України.

Зараз дивляться

Через атаку атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації.

– Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях – спеціальні графіки аварійних відключень, – повідомив міністр енергетики.

За його словами, росіяни продовжують атаку. Тим часом енергетики готові приступити до робіт з відновлення, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

– Диспетчером Укренерго активовано запит на аварійну допомогу від Польщі, – наголосив Шмигаль.

Тим часом ДТЕК повідомляє, що Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах, через що суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

Там наголошують, що це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

– Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів, – підрахували там.

Нагадаємо, у Києві та більшості регіонів України – аварійні відключення світла через атаку РФ.

Раніше Факти ICTV розповідали, скільки ТЕЦ в Україні забезпечують міста теплом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.