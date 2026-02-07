Дроны СБУ поразили завод в РФ, где производят компоненты горючего для ракет Х-101
- Дроны СБУ поразили Редкинский опытный завод в Тверской области РФ.
- На предприятии, по данным источников, производят компоненты ракетного топлива для Х-55 и Х-101.
- После попаданий на территории завода вспыхнул масштабный пожар.
Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удар по Редкинскому исследовательскому заводу в Тверской области России, который производит компоненты топлива для крылатых ракет, которыми РФ атакует Украину.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко и источники Фактов ICTV в СБУ.
Атака на Редкинский опытный завод: что известно
Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ поразили опытный завод в поселке Редкино Тверской области РФ.
На этом предприятии производят компоненты ракетного топлива децилин-М для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.
После попаданий на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
Над заводом поднимался столб черного дыма, который зафиксировал сервис FIRMS, отслеживающий в режиме реального времени пожары по всему миру.
В СБУ отметили, что пораженный объект является важным звеном российского военно-промышленного комплекса.
Даже временная остановка его работы затрудняет производство ракетного топлива и снижает возможности РФ поддерживать интенсивность ракетных обстрелов украинских городов.
Что известно о Редкинском опытном заводе
Редкинский опытный завод — предприятие химического профиля, которое еще с советских времен работает в контуре оборонной промышленности России.
Завод специализируется на опытном и мелкосерийном производстве специальных химических компонентов военного и двойного назначения.
Продукция предприятия используется для топливных компонентов, взрывчатых веществ, инициаторов и технологических смесей, которые применяют оборонные предприятия РФ.
По данным украинской стороны, завод закрывает нестандартные потребности Минобороны РФ в рамках программ по созданию новых образцов вооружений.
Предприятие находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.