Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удар по Редкинскому исследовательскому заводу в Тверской области России, который производит компоненты топлива для крылатых ракет, которыми РФ атакует Украину.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко и источники Фактов ICTV в СБУ.

Атака на Редкинский опытный завод: что известно

Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ поразили опытный завод в поселке Редкино Тверской области РФ.

На этом предприятии производят компоненты ракетного топлива децилин-М для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

После попаданий на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Над заводом поднимался столб черного дыма, который зафиксировал сервис FIRMS, отслеживающий в режиме реального времени пожары по всему миру.

В СБУ отметили, что пораженный объект является важным звеном российского военно-промышленного комплекса.

Даже временная остановка его работы затрудняет производство ракетного топлива и снижает возможности РФ поддерживать интенсивность ракетных обстрелов украинских городов.

Что известно о Редкинском опытном заводе

Редкинский опытный завод — предприятие химического профиля, которое еще с советских времен работает в контуре оборонной промышленности России.

Завод специализируется на опытном и мелкосерийном производстве специальных химических компонентов военного и двойного назначения.

Продукция предприятия используется для топливных компонентов, взрывчатых веществ, инициаторов и технологических смесей, которые применяют оборонные предприятия РФ.

По данным украинской стороны, завод закрывает нестандартные потребности Минобороны РФ в рамках программ по созданию новых образцов вооружений.

Предприятие находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

