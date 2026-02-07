Росія вже поставила на озброєння власні дрони-перехоплювачі та збільшує обсяги їхнього виробництва. Також противник проводить бойові випробування реактивних безпілотників типу Герань-4 і Герань-5.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Ворог збільшує виробництво дронів-перехоплювачів

– Все це стимулює нас швидше шукати власні революційні технологічні й управлінські рішення для протидії російським БпЛА та подолання ешелонованої протиповітряної оборони противника, – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, ЗСУ послідовно посилюють безпілотну складову у штурмових військах. У штат окремих штурмових полків планують включити додаткові батальйони безпілотних систем.

Крім того, безпілотна складова надалі посилюватиметься і в бригадах Сил територіальної оборони.

Під час наради головнокомандувач заслухав представників бойових підрозділів і органів військового управління.

Вони доповіли про власний досвід застосування БпЛА, використання сучасних управлінських підходів у цій сфері, а також про проблемні питання, що виникають під час експлуатації окремих моделей безпілотних систем.

Окрему увагу приділили конкретним технічним новинкам і пропозиціям, які можливо масштабувати в Збройних силах України.

– У розвитку безпілотних систем нам є чим пишатися. Є здобутки і конкретні результати. Бачу небайдужість командирів за напрямом БпС. Їхній унікальний досвід бойових дій і застосування технологій потрібно акумулювати й поширювати на всі Збройні сили. Поставив щодо цього відповідні завдання, – зазначив Сирський.

Головнокомандувач подякував усім, хто долучається до розвитку безпілотних систем України, за внесок у знищення ворога та наближення перемоги.

Також він висловив окрему вдячність воїнам-піхотинцям з усіх Сил оборони України – тим, хто утримує позиції та нищить противника у ближніх боях.

Раніше Сирський заявив, що впродовж січня безпілотні підрозділи знищили 29,7 тис. російських військових.

За цей же місяць ворог зміг рекрутувати тільки 22 тис. осіб.

