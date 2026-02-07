Во время последней массированной атаки РФ наносила удары по объектам, от которых зависит работа украинских АЭС. Из-за вражеских ударов АЭС сократили выработку электроэнергии, один блок автоматически отключился.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Украинские АЭС сократили выработку из-за ударов РФ

— Этой ночью россияне били в том числе по объектам, от которых зависит работа атомных станций, и это опасность и для Украины, и для всего нашего региона, и для Европы, — подчеркнул глава государства.

По его словам, в результате вражеской атаки блоки украинских АЭС уменьшили генерацию, один блок отключился автоматически.

— Это такой уровень ударов, который ни один террорист в мире себе не позволял, и Россия должна почувствовать ответ всего мира — всех тех, кого действительно интересует безопасность. И Россия должна демонстрировать, что для них важны не только такие удары и война, но и переговоры, которые продолжаются и которые должны дать результат, — отметил президент.

Зеленский рассказал, что в настоящее время продолжаются работы во многих областях Украины после удара РФ, во время которого враг задействовал почти 40 ракет различных типов и более 400 дронов.

На последнюю атаку России отреагировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, сегодня утром украинские АЭС снова снизили производство электроэнергии после того, как возобновление военных действий повлияло на электрические подстанции и отключило некоторые линии электропередач.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что ухудшение ситуации в энергосистеме ставит под угрозу ядерную безопасность.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что сегодня утром враг в очередной раз осуществил массированную атаку на энергетические объекты Украины.

Он добавил, что из-за значительных повреждений Укрэнерго было вынуждено запросить аварийную помощь у Польши.

