Під час останньої масованої атаки РФ била по об’єктах, від яких залежить робота українських АЕС. Через ворожі удари АЕС зменшили генерацію електроенергії, один блок автоматично відключився.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Українські АЕС зменшили генерацію через удари РФ

– Цієї ночі росіяни били зокрема по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, і це небезпека і для України, і для всього нашого регіону, і для Європи, – наголосив глава держави.

За його словами, внаслідок ворожої атаки блоки українських АЕС зменшили енерацію, один блок відключився автоматично.

– Це такий рівень ударів, якого жоден терорист у світі собі не дозволяв, і Росія повинна відчувати відповіді всього світу – усіх тих, кого справді цікавить безпека. І Росія повинна демонструвати, що для них не тільки такі удари та війна мають значення, але й перемовини, які тривають і які мають дати результат, – зазначив президент.

Зеленський розповів, що наразі тривають роботи в багатьох областях України після удару РФ, під час якого ворог задіяв майже 40 ракет різних типів та понад 400 дронів.

На останню атаку Росії відреагував гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, сьогодні вранці українські АЕС знову знизили виробництво електроенергії після того, як відновлення військових дій вплинуло на електричні підстанції та відключило деякі лінії електропередач.

Глава МАГАТЕ наголосив, що погіршення ситуації в енергосистемі ставить під загрозу ядерну безпеку.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що сьогодні вранці ворог вчергове здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти України.

Він додав, що через значне пошкодження Укренерго було змушене запросити аварійну допомогу у Польщі.

