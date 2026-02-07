У найближчі дні ситуація з енергопостачанням буде надзвичайно складною – Кулеба
У найближчі дні ситуація з електропостачанням в Україні залишатиметься надзвичайно складною, особливо в Києві та Київській області.
Під час останньої масштабної атаки ворог пошкодив енергооб’єкти у низці областей.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго та міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.
Ситуація з електропостачанням буде складна
– Цієї ночі Росія знову масовано вдарила по об’єктах критичної інфраструктури – понад 400 дронів і близько 40 ракет, – поінформував Кулеба.
Він зазначив, що після удару по Бурштинській ТЕС без тепла залишилися 82 будинки на Івано-Франківщині.
Через атаку на Добротвірську ТЕС без опалення залишаються 59 будинків у Добротворі на Львівщині. Відновлювальні роботи тривають.
Кулеба повідомив, що відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків обстрілів енергетичних обʼєктів.
Через пошкодження високовольтних підстанцій довелося вимушено розвантажити АЕС.
Нині у більшості областей діють аварійні відключення. На всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам.
Найскладніша ситуація – у Києві та області
– Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими, – йдеться у повідомленні Міненерго.
За словами Кулеби, у найближчі дні ситуація з електропостачанням по країні буде складною, особливо в Києві та на Київщині.
Зараз жителі Києва отримують електроенергію на короткий проміжок часу – півтори-дві години.
Енергетики роблять усе можливе для балансування системи. Місто розгортає додаткові опорні пункти незламності у кожному районі.
Кулеба додав, що у Києві вже функціонують понад 3 300 пунктів незламності, у тому числі за підтримки відповідального бізнесу.
Триває відновлення теплопостачання у 1 126 багатоквартирних будинках Києва. Для цього задіяно майже 200 бригад – близько тисячі фахівців, зокрема з Укрзалізниці та інших регіонів.
Зранку компанія Укренерго повідомила, що Росія здійснює чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України, унаслідок чого в більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Екстрені відключення були застосовані в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій, Миколаївській, Рівненській, Черкаській, Тернопільській та інших областях.