Декретный отпуск включает несколько этапов — отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, отпуск по уходу за ребенком без сохранения заработной платы. Оформление, сроки и основания предоставления для каждого вида отпуска разные.

Как оформить декретный отпуск? Какова продолжительность декретного отпуска в Украине в 2026 году

Декретный отпуск в Украине: продолжительность

Отпуск в связи с беременностью и родами в Украине длится 126 дней: 70 дней — до рождения ребенка и 56 — после рождения.

Продолжительность декретного отпуска в случае, если женщина родила двоих и более детей или во время родов возникли осложнения, может быть продлена с 56 до 70 дней.

Женщины, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и отнесенные к 1-3 категориям лиц, имеют право на 180 дней декретного отпуска, то есть 90 дней — до родов и 90 — после них.

Декретный отпуск: как оформить в 2026 году

Уйти в отпуск и получить декретные выплаты могут женщины, получившие листок нетрудоспособности в медучреждении.

Часть отпуска, приходящаяся на период до родов, можно перенести на послеродовой период.

Декретный отпуск предоставляется на основании листка нетрудоспособности.

Как оформить декретный отпуск, если вы официально трудоустроены

Работодатель издает приказ о предоставлении женщине декретного отпуска после предъявления соответствующего больничного по беременности и родам.

В случае официального трудоустройства необходимо подготовить следующие документы:

заявление с указанием даты начала отпуска;

листок нетрудоспособности.

Женщины, работающие по совместительству, могут получить пособие по беременности и родам от обоих работодателей.

Для этого необходимо подготовить:

заявление с указанием даты начала отпуска;

копию листка нетрудоспособности, заверенную подписью руководителя и печатью по основному месту работы;

справку о доходах по основному месту работы.

Сумма декретных отпускных рассчитывается бухгалтерией предприятия и зависит от:

среднедневной зарплаты; количества календарных дней декретного отпуска.

Как оформить декретный отпуск, если вы физическое лицо-предприниматель

Если женщина зарегистрирована как ФЛП и уплачивала единый социальный взнос (ЕСВ), то она имеет право на получение денежной помощи по беременности и родам. В этом случае сумма выплат будет зависеть от количества дней отпуска и размера ЕСВ — чем больше сумма ЕСВ, тем больше размер помощи.

Выплаты оформляются в Пенсионном фонде Украины по месту регистрации ФЛП при наличии документов:

паспорт, код РНОКПП;

листок нетрудоспособности;

заявление-расчет с суммой декретных;

справка об уплате ЕСВ за последние 12 месяцев, последний месяц выхода в декретный отпуск также включается;

номер банковского счета для получения социальной помощи;

выписка из Единого государственного реестра;

трудовая книжка (при наличии).

Декретный отпуск: как оформить в случае увольнения в связи с ликвидацией предприятия

Женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, предоставляется декретный отпуск в Украине в размере 100% среднемесячного дохода. Для оформления выплат необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить следующие документы:

заявление о назначении всех видов социальной помощи;

листок нетрудоспособности;

номер банковского счета для получения социальной помощи;

справка ликвидационной комиссии об увольнении по определенному основанию.

Как оформить декретный отпуск в случае обучения

Женщинам-студенткам высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации, профессионально-технических учебных заведений, аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам также предоставляется материальная помощь в размере 100% от ежемесячной стипендии.

Для оформления выплат необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Необходимые документы:

заявление о назначении всех видов социальной помощи;

справка с места учебы;

листок нетрудоспособности;

справка с места учебы об отсутствии стипендии на период отпуска по беременности и родам;

номер банковского счета для получения социальной помощи.

Как оформить декретный отпуск женщине, если она безработная

В 2025 году женщины, которые не работали и не были зарегистрированы в службе занятости, получали пособие по беременности и родам по минимальной ставке — 25% от прожиточного минимума для взрослого человека. Тогда этот показатель составлял 3 028 грн, а ежемесячная выплата — всего 757 грн, что вряд ли существенно поддерживало будущую маму.

С 1 января 2026 года государство изменило правила финансовой поддержки семей с детьми. Теперь выплаты назначает Пенсионный фонд Украины, а не органы социальной защиты. Особенно ощутимы изменения для женщин, которые официально не работают и не платят ЕСВ. Для них размер пособия по беременности и родам вырос до 7 000 грн в месяц.

При стандартном отпуске в 126 календарных дней общая сумма выплат составит примерно 29 400 грн, что в несколько раз больше, чем в 2025 году.

Для женщин, состоящих на учете в службе занятости, расчет пособия происходит по другой схеме – он привязан к размеру выплат по безработице, а не к фиксированному социальному показателю.

Как оформить декретный отпуск женщине, если она военнослужащая

Женщины из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госпогранслужбы, СБУ, Госспецтрансслужбы, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госспецсвязи, полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты получают пособие по беременности и родам по месту службы в размере 100% от среднемесячного денежного обеспечения.

Для оформления необходимо подготовить следующие документы:

заявление с указанием даты начала отпуска;

листок нетрудоспособности.

Образец заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсаций:

