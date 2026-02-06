Марина Терюханова, редактор ленты
Как оформить декретный отпуск в Украине в 2026 году: все что нужно знать
Декретный отпуск включает несколько этапов — отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, отпуск по уходу за ребенком без сохранения заработной платы. Оформление, сроки и основания предоставления для каждого вида отпуска разные.
Как оформить декретный отпуск? Какова продолжительность декретного отпуска в Украине в 2026 году — подробнее читайте на Фактах ICTV.
Декретный отпуск в Украине: продолжительность
- Отпуск в связи с беременностью и родами в Украине длится 126 дней: 70 дней — до рождения ребенка и 56 — после рождения.
- Продолжительность декретного отпуска в случае, если женщина родила двоих и более детей или во время родов возникли осложнения, может быть продлена с 56 до 70 дней.
- Женщины, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и отнесенные к 1-3 категориям лиц, имеют право на 180 дней декретного отпуска, то есть 90 дней — до родов и 90 — после них.
Декретный отпуск: как оформить в 2026 году
Уйти в отпуск и получить декретные выплаты могут женщины, получившие листок нетрудоспособности в медучреждении.
Часть отпуска, приходящаяся на период до родов, можно перенести на послеродовой период.
Декретный отпуск предоставляется на основании листка нетрудоспособности.
Как оформить декретный отпуск, если вы официально трудоустроены
Работодатель издает приказ о предоставлении женщине декретного отпуска после предъявления соответствующего больничного по беременности и родам.
В случае официального трудоустройства необходимо подготовить следующие документы:
- заявление с указанием даты начала отпуска;
- листок нетрудоспособности.
Женщины, работающие по совместительству, могут получить пособие по беременности и родам от обоих работодателей.
Для этого необходимо подготовить:
- заявление с указанием даты начала отпуска;
- копию листка нетрудоспособности, заверенную подписью руководителя и печатью по основному месту работы;
- справку о доходах по основному месту работы.
Сумма декретных отпускных рассчитывается бухгалтерией предприятия и зависит от:
- среднедневной зарплаты;
- количества календарных дней декретного отпуска.
Как оформить декретный отпуск, если вы физическое лицо-предприниматель
Если женщина зарегистрирована как ФЛП и уплачивала единый социальный взнос (ЕСВ), то она имеет право на получение денежной помощи по беременности и родам. В этом случае сумма выплат будет зависеть от количества дней отпуска и размера ЕСВ — чем больше сумма ЕСВ, тем больше размер помощи.
Выплаты оформляются в Пенсионном фонде Украины по месту регистрации ФЛП при наличии документов:
- паспорт, код РНОКПП;
- листок нетрудоспособности;
- заявление-расчет с суммой декретных;
- справка об уплате ЕСВ за последние 12 месяцев, последний месяц выхода в декретный отпуск также включается;
- номер банковского счета для получения социальной помощи;
- выписка из Единого государственного реестра;
- трудовая книжка (при наличии).
Декретный отпуск: как оформить в случае увольнения в связи с ликвидацией предприятия
Женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, предоставляется декретный отпуск в Украине в размере 100% среднемесячного дохода. Для оформления выплат необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить следующие документы:
- заявление о назначении всех видов социальной помощи;
- листок нетрудоспособности;
- номер банковского счета для получения социальной помощи;
- справка ликвидационной комиссии об увольнении по определенному основанию.
Как оформить декретный отпуск в случае обучения
Женщинам-студенткам высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации, профессионально-технических учебных заведений, аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам также предоставляется материальная помощь в размере 100% от ежемесячной стипендии.
Для оформления выплат необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Необходимые документы:
- заявление о назначении всех видов социальной помощи;
- справка с места учебы;
- листок нетрудоспособности;
- справка с места учебы об отсутствии стипендии на период отпуска по беременности и родам;
- номер банковского счета для получения социальной помощи.
Как оформить декретный отпуск женщине, если она безработная
В 2025 году женщины, которые не работали и не были зарегистрированы в службе занятости, получали пособие по беременности и родам по минимальной ставке — 25% от прожиточного минимума для взрослого человека. Тогда этот показатель составлял 3 028 грн, а ежемесячная выплата — всего 757 грн, что вряд ли существенно поддерживало будущую маму.
С 1 января 2026 года государство изменило правила финансовой поддержки семей с детьми. Теперь выплаты назначает Пенсионный фонд Украины, а не органы социальной защиты. Особенно ощутимы изменения для женщин, которые официально не работают и не платят ЕСВ. Для них размер пособия по беременности и родам вырос до 7 000 грн в месяц.
При стандартном отпуске в 126 календарных дней общая сумма выплат составит примерно 29 400 грн, что в несколько раз больше, чем в 2025 году.
Для женщин, состоящих на учете в службе занятости, расчет пособия происходит по другой схеме – он привязан к размеру выплат по безработице, а не к фиксированному социальному показателю.
Как оформить декретный отпуск женщине, если она военнослужащая
Женщины из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госпогранслужбы, СБУ, Госспецтрансслужбы, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госспецсвязи, полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты получают пособие по беременности и родам по месту службы в размере 100% от среднемесячного денежного обеспечения.
Для оформления необходимо подготовить следующие документы:
- заявление с указанием даты начала отпуска;
- листок нетрудоспособности.
Образец заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсаций: