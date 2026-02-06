Декретна відпустка включає кілька етапів — відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, відпустку по догляду за дитиною без збереження заробітної плати. Оформлення, строки та підстави надання для кожного виду відпустки різні.

Як оформити декретну відпустку? Яка тривалість декретної відпустки в Україні у 2026 році

Декретна відпустка в Україні: тривалість

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні триває 126 днів: 70 днів — до народження дитини та 56 — після народження.

Тривалість декретної відпустки в разі, якщо жінка народила двох і більше дітей або під час пологів виникли ускладнення, може бути продовжена з 56 до 70 днів.

Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1-3 категорій осіб, мають право на 180 днів декретної відпустки, тобто 90 днів — до пологів та 90 — після них.

Декретна відпустка: як оформити у 2026 році

Піти у відпустку та отримати декретні виплати можуть жінки, які отримали листок непрацездатності в медзакладі.

Частину відпустки, яка припадає на період до пологів, можна перенести на післяпологовий період.

Декретна відпустка надається на підставі листка непрацездатності.

Як оформити декретну відпустку, якщо ви офіційно працевлаштовані

Роботодавець видає наказ про надання жінці декретної відпустки після пред’явлення відповідного лікарняного по вагітності й пологам.

У разі офіційного працевлаштовані необхідно підготувати такі документи:

заява із зазначенням дати початку відпустки;

листок непрацездатності.

Жінки, які працюють за сумісництвом, можуть отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами від обох роботодавців.

Для цього необхідно підготувати:

заяву із зазначенням дати початку відпустки;

копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи;

довідку про доходи за основним місцем роботи.

Сума декретних відпускних розраховується бухгалтерією підприємства та залежить від:

середньоденної зарплати; кількості календарних днів декретної відпустки.

Як оформити декретну відпустку, якщо ви фізична особа-підприємець

Якщо жінка зареєстрована як ФОП та сплачувала єдиний соціальний внесок (ЄСВ), то вона має право на отримання грошової допомоги по вагітності та пологах. У цьому випадку сума виплат буде залежати від кількості днів відпустки та розміру ЄСВ — чим більша сума ЄСВ, тим більший розмір допомоги.

Виплати оформлюються в Пенсійному фонді України за місцем реєстрації ФОП за наявності документів:

паспорт, код РНОКПП;

листок непрацездатності;

заява-розрахунок із сумою декретних;

довідка про сплату ЄСВ за останні 12 місяців, останній місяць виходу в декретну відпустку також включається;

номер банківського рахунку для отримання соціальної допомоги;

виписка з Єдиного державного реєстру;

трудова книжка (за наявності).

Декретна відпустка: як оформити в разі звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства

Жінкам, звільненим із роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, надається декретна відпустка в Україні в розмірі 100% середньомісячного доходу. Для оформлення виплат необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання та надати такі документи:

заява про призначення всіх видів соціальної допомоги ;

; листок непрацездатності;

номер банківського рахунку для отримання соціальної допомоги;

довідка ліквідаційної комісії про звільнення за певною підставою.

Як оформити декретну відпустку в разі навчання

Жінкам студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам також надається матеріальна допомога в розмірі 100% від щомісячної стипендії.

Для оформлення виплат потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Необхідні документи:

заява про призначення всіх видів соціальної допомоги;

довідка з місця навчання;

листок непрацездатності;

довідка з місця навчання про відсутність стипендії на період відпустки по вагітності та пологах;

номер банківського рахунку для отримання соціальної допомоги.

Як оформити декретну відпустку жінці, якщо вона безробітна

У 2025 році жінки, які не працювали і не були зареєстровані у службі зайнятості, отримували допомогу по вагітності та пологах за мінімальною ставкою – 25% від прожиткового мінімуму для дорослої людини. Тоді цей показник складав 3 028 грн, а щомісячна виплата – лише 757 грн, що навряд чи суттєво підтримувало майбутню маму.

З 1 січня 2026 року держава змінила правила фінансової підтримки сімей з дітьми. Тепер виплати призначає Пенсійний фонд України, а не органи соціального захисту. Особливо відчутні зміни для жінок, які офіційно не працюють і не сплачують ЄСВ. Для них розмір допомоги по вагітності та пологах зріс до 7 000 грн на місяць.

При стандартній відпустці у 126 календарних днів загальна сума виплат складе приблизно 29 400 грн, що у кілька разів більше, ніж у 2025 році.

Для жінок, які перебувають на обліку у службі зайнятості, розрахунок допомоги відбувається за іншою схемою – вона прив’язана до розміру виплат по безробіттю, а не до фіксованого соціального показника.

Як оформити декретну відпустку жінці, якщо вона військовослужбовець

Жінки з-поміж військовослужбовців Збройних Сил України, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, Держспецзв’язку, поліціянтів, осіб начальницького й рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту отримують допомогу по вагітності та пологах за місцем служби в розмірі 100% від середньомісячного грошового забезпечення.

Для оформлення необхідно підготувати такі документи:

заява із зазначенням дати початку відпустки;

листок непрацездатності.

Зразок заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій:

