Президент Дональд Трамп привлек главнокомандующего США на Ближнем Востоке к переговорам по ядерной программе Ирана и назначил министра армии США ключевым переговорщиком по прекращению войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Трамп привлек высокопоставленных военных

Так, адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, в пятницу впервые принял участие в непрямых переговорах между США и Ираном в Омане. Министр армии США Дэн Дрисколл на этой неделе работал на переговорах между Россией и Украиной.

Решение Дональда Трампа привлечь военных к дипломатии — будь то ввиду их опыта и связей, или для сигнала о потенциальных более жестких вариантах — отражает то, как администрация США перевернула традиционную внешнюю политику и дипломатию.

Элиса Эверс, которая занимала должности в сфере нацбезопасности в администрациях Джорджа Буша и Барака Обамы, сказала, что назначение военных, таких как Купер, на дипломатические должности свидетельствует о том, как администрация Трампа обесценила квалифицированных дипломатов и дипломатические инструменты в пользу чрезмерной зависимости от военных.

В то же время Элиот Коэн, который был советником Госдепа в администрации Джорджа Буша-младшего, отметил, что американские генералы участвовали в переговорах по контролю над вооружениями с Советским Союзом во время холодной войны.

Переговоры в Омане имели целью охладить напряженность между Ираном и США. Трамп назвал переговоры очень хорошими и сказал, что в начале следующей недели запланировано еще. Президент США также предупредил, что если Иран не заключит соглашение по своей ядерной программе, то последствия будут очень серьезными для Тегерана.

Спецпосланник Стивен Виткофф и сын Трампа Джаред Кушнер не являются экспертами по Ирану, а общими специалистами, которые участвуют в дипломатических переговорах по всему миру, тогда как Купер хорошо разбирается в регионе и имеет контакты с военными экспертами, которые могут оценить любые предлагаемые уступки по ядерной программе Ирана.

Налаживание отношений

В ноябре Дрисколла привлекли к переговорам по завершению войны в Украине. Тогда переговоры зашли в тупик. Дрисколл во время своего визита в Украину встретился с президентом Владимиром Зеленским, военными и представителями оборонной промышленности.

С тех пор Дрисколл участвовал в нескольких других переговорных сессиях, в частности в Абу-Даби на этой неделе.

В Абу-Даби к нему присоединился американский генерал Алексус Гринкевич, командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе, который помог добиться возобновления военного диалога на высоком уровне между США и Россией впервые за четыре года.

Источник : AP News

