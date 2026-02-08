Президент Дональд Трамп залучив головнокомандувача США на Близькому Сході до переговорів щодо ядерної програми Ірану та призначив міністра армії США ключовим переговірником щодо припинення війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Трамп залучив високопоставлених військових

Так, адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, у п’ятницю вперше взяв участь у непрямих переговорах між США та Іраном в Омані. Міністр армії США Ден Дрісколл цього тижня працював на переговорах між Росією та Україною.

Зараз дивляться

Рішення Дональда Трампа залучити військових по дипломатії — чи то з огляду на їхній досвід і зв’язки, чи то для сигналу про потенційні жорсткіші варіанти — відображає те, як адміністрація США перевернула традиційну зовнішню політику і дипломатію.

Еліса Еверс, яка обіймала посади в сфері нацбезпеки в адміністраціях Джорджа Буша та Барака Обами, сказала, що призначення військових, таких як Купер, на дипломатичні посади свідчить про те, як адміністрація Трампа знецінила кваліфікованих дипломатів і дипломатичні інструменти на користь надмірної залежності від військових.

Водночас Еліот Коен, який був радником Держдепу в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, зазначив, що американські генерали брали участь у переговорах з контролю над озброєннями з Радянським Союзом під час холодної війни.

Переговори в Омані мали на меті охолодити напруженість між Іраном і США. Трамп назвав переговори дуже хорошими і сказав, що на початку наступного тижня заплановано ще. Президент США також попередив, що якщо Іран не укладе угоду щодо своєї ядерної програми, то наслідки будуть дуже серйозними для Тегерану.

Спецпосланець Стівен Віткофф і дять Трампа Джаред Кушнер не є експертами з Ірану, а загальними фахівцями, які беруть участь у дипломатичних переговорах по всьому світу, тоді як Купер добре знається на регіоні і має контакти з військовими експертами, які можуть оцінити будь-які запропоновані поступки щодо ядерної програми Ірану.

Налагодження відносин

У листопаді Дрісколла залучили до переговорів щодо завершення війни в Україні. Тоді переговори зайшли в глухий кут. Дрісколл під час свого візиту в Україну зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, військовими та представниками оборонної промисловості.

З того часу Дрісколл брав участь у кількох інших переговорних сесіях, зокрема в Абу-Дабі цього тижня.

В Абу-Дабі до нього приєднався американський генерал Алексус Гринкевич, командувач збройних сил США і НАТО в Європі, який допоміг домогтися відновлення військового діалогу на високому рівні між США і Росією вперше за чотири роки.

Джерело : AP News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.