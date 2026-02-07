В Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и ранил их. Злоумышленника задержали на месте.

Об инциденте сообщила Полиция Харьковской области.

Нападение с ножом на представителей ТЦК в Харькове: что известно

— Во время проведения мобилизационных мероприятий по оповещению населения мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК и СП, — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что пострадавшие получили непроникающие ножевые порезы в области головы и туловища. Нападающего задержали на месте происшествия. Им оказался 31-летний житель Харькова.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, утром 1 февраля в Виннице на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии мужчина открыл стрельбу в сторону группы оповещения ТЦК и после этого скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, 31 января в Житомирском районе во время спора между военнослужащим ТЦК и местным жителем раздался выстрел из стартового пистолета. По данному факту полиция проводила проверку.

