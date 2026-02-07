У Чернівцях військові територіального центру комплектування зупинили автомобіль для перевірки документів. Один з пасажирів відмовився їх надати та завдав поранення працівнику ТЦК.

Про це повідомляє у Facebook обласний Центр комплектування та соцпідтримки.

У Чернівцях чоловік поранив військового ТЦК

Інцидент стався 7 лютого, коли військовослужбовці групи оповіщення разом із поліцією зупинили автомобіль для перевірки військово-облікових документів.

Один із пасажирів на задньому сидінні “відмовився надати документи та виконати законну вимогу прослідувати до ТЦК для уточнення облікових даних”.

– Під час спілкування чоловік демонстрував ознаки гострого емоційного збудження, поводився агресивно, завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі, – заявили у ТЦК.

З метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю.

Чоловік, що завдав поранення працівнику ТЦК, намагався утекти, але був затриманий працівниками поліції.

– Військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв’язку з отриманим пораненням під час бойових дій, – зазначили в Центрі.

Призначено службове розслідування.

Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК і поранив їх. Зловмисника затримали на місці.

