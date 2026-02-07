У Чернівцях чоловік поранив працівника ТЦК, той відкрив вогонь
- У Чернівцях військовий ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка, який відмовився надати документи та завдав йому поранення.
- Нападник намагався втекти, його затримали.
У Чернівцях військові територіального центру комплектування зупинили автомобіль для перевірки документів. Один з пасажирів відмовився їх надати та завдав поранення працівнику ТЦК.
Про це повідомляє у Facebook обласний Центр комплектування та соцпідтримки.
У Чернівцях чоловік поранив військового ТЦК
Інцидент стався 7 лютого, коли військовослужбовці групи оповіщення разом із поліцією зупинили автомобіль для перевірки військово-облікових документів.
Один із пасажирів на задньому сидінні “відмовився надати документи та виконати законну вимогу прослідувати до ТЦК для уточнення облікових даних”.
– Під час спілкування чоловік демонстрував ознаки гострого емоційного збудження, поводився агресивно, завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі, – заявили у ТЦК.
З метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю.
Чоловік, що завдав поранення працівнику ТЦК, намагався утекти, але був затриманий працівниками поліції.
– Військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв’язку з отриманим пораненням під час бойових дій, – зазначили в Центрі.
Призначено службове розслідування.
Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК і поранив їх. Зловмисника затримали на місці.