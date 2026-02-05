Утром 2 февраля в Шевченковском районе Львова 44-летняя местная жительница выстрелила в автомобиль, в котором находились полицейские и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Стрельба во Львове 2 февраля: что известно

Так, женщина увидела микроавтобус, в котором находились двое полицейских и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, которые проводили мероприятия по оповещению населения.

Сейчас смотрят

Увидев их, женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу автомобиля, а когда машина тронулась, львовянка начала стрелять в нее.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Напомним, что 1 февраля в Виннице на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии мужчина открыл огонь в сторону группы оповещения ТЦК и скрылся.

31 января в Житомирском районе во время конфликта между военнослужащим ТЦК и местным жителем раздался выстрел из стартового пистолета.

28 января в Уманском районе Черкасской области к военнослужащим ТЦК подошел мужчина и нанес удар ножом в шею одному из военнослужащих. Нападавший был задержан.

Во Львовской области 14 января утром в поселке Рудно мужчина из салона автомобиля Volkswagen Passat несколько раз выстрелил в микроавтобус Volkswagen военнослужащих районного ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению. Мужчина скрылся с места происшествия, но впоследствии его нашли.

В Измаиле 13 января мужчина с отверткой напал на военнослужащих ТЦК. После чего правонарушитель скрылся на машине. Впоследствии правоохранители его нашли.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.