Отключение для россиян системы спутниковой связи Starlink создало значительные проблемы врагу. Они не могут продвигаться небольшими штурмовыми группами под прикрытием дронов.

Об этом в эфире телеканала 24 рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

Потеря спутниковой связи Starlink

По его словам, россияне пытаются искать дыры в украинской границе, пробелы в украинских укреплениях и позициях, чтобы продвигаться.

— Пытаются лезть в Дертяжном, пытаются лезть в направлении Липцев, хотя до Липцев очень далеко. Пытаются лезть на Волчанском направлении. На Купянском, скажем так, лезут уже в противоположном направлении, — заявил Трегубов.

Что касается Купянска, то раньше большинство россиян сосредотачивалось в одном квартале города, а теперь все россияне, которые там остались, находятся в этом квартале. Это квартал к северу от центра, это район городской больницы.

— Вот там они сейчас находятся. И там пытаются удерживать оборону до пятидесяти человек врага. Фактически изолированы, — говорит Виктор Трегубов.

По его словам, оккупанты в Купянске почти не ведут боевых действий — они просто пытаются выжить, получая снабжение по воздуху.

Спикер подчеркнул, что такая проблема с управлением войсками возникла после отключения Старлинков.

— Поэтому интенсивность несколько снизилась. Россиянам сейчас нужно каким-то образом преодолеть проблему с радиосвязью. Потому что раньше это было как в компьютерной игре: можно было наблюдать за небольшими группами с помощью БПЛА и поддерживать с ними связь в реальном времени. Теперь этого нет: они просто потеряли возможность поддерживать стабильную связь, — отмечает Виктор Трегубов.

По словам военного, россияне пытаются применять проводной интернет, но это не касается штурмовых групп, которые непосредственно на поле боя. Есть радиосвязь, но ее глушат и перехватывают, поэтому она ненадежна.

Виктор Трегубов отмечает, что отключение Старлинков для россиян сыграло на руку Украине. Как россияне смогут решить эту проблему, они пока не знают.

Враг использовал именно такую тактику: продвижение малых штурмовых групп в постоянном взаимодействии с БПЛА. Но сейчас потеря для них Старлинков — это все равно, что ногу отрезать, говорит Виктор Трегубов.

Спикер также подчеркнул, что погодные условия также мешают продвижению врага.

