Отключение Starlink и погода парализовали основную тактику врага — Трегубов
- Отключение Starlink сорвало управление российскими подразделениями.
- Оккупанты потеряли связь между штурмовыми группами и БПЛА.
- В Купянске до 50 россиян изолированы в районе городской больницы, активные боевые действия там почти прекратились.
Отключение для россиян системы спутниковой связи Starlink создало значительные проблемы врагу. Они не могут продвигаться небольшими штурмовыми группами под прикрытием дронов.
Об этом в эфире телеканала 24 рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.
Потеря спутниковой связи Starlink
По его словам, россияне пытаются искать дыры в украинской границе, пробелы в украинских укреплениях и позициях, чтобы продвигаться.
— Пытаются лезть в Дертяжном, пытаются лезть в направлении Липцев, хотя до Липцев очень далеко. Пытаются лезть на Волчанском направлении. На Купянском, скажем так, лезут уже в противоположном направлении, — заявил Трегубов.
Что касается Купянска, то раньше большинство россиян сосредотачивалось в одном квартале города, а теперь все россияне, которые там остались, находятся в этом квартале. Это квартал к северу от центра, это район городской больницы.
— Вот там они сейчас находятся. И там пытаются удерживать оборону до пятидесяти человек врага. Фактически изолированы, — говорит Виктор Трегубов.
По его словам, оккупанты в Купянске почти не ведут боевых действий — они просто пытаются выжить, получая снабжение по воздуху.
Спикер подчеркнул, что такая проблема с управлением войсками возникла после отключения Старлинков.
— Поэтому интенсивность несколько снизилась. Россиянам сейчас нужно каким-то образом преодолеть проблему с радиосвязью. Потому что раньше это было как в компьютерной игре: можно было наблюдать за небольшими группами с помощью БПЛА и поддерживать с ними связь в реальном времени. Теперь этого нет: они просто потеряли возможность поддерживать стабильную связь, — отмечает Виктор Трегубов.
По словам военного, россияне пытаются применять проводной интернет, но это не касается штурмовых групп, которые непосредственно на поле боя. Есть радиосвязь, но ее глушат и перехватывают, поэтому она ненадежна.
Виктор Трегубов отмечает, что отключение Старлинков для россиян сыграло на руку Украине. Как россияне смогут решить эту проблему, они пока не знают.
Враг использовал именно такую тактику: продвижение малых штурмовых групп в постоянном взаимодействии с БПЛА. Но сейчас потеря для них Старлинков — это все равно, что ногу отрезать, говорит Виктор Трегубов.
Спикер также подчеркнул, что погодные условия также мешают продвижению врага.