Вимкнення для росіян системи супутникового зв’язку Starlink створило значні проблеми ворогу. Вони не можуть просуватися малими штурмовими групами під прикриттям дронів.

Про це в ефірі телеканалу 24 розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Втрата супутникового зв’язку Starlink

За його словами, росіяни намагаються вишукувати діри в українському кордоні, прогалини в українських укріпленнях і в позиціях, щоб просуватися.

— Намагаються лізти в Дертягному, намагаються лізти у напрямку до Липців, хоча до Липців дуже далеко. Намагаються лізти на Вовчанському напрямку. На Куп’янському, скажімо так, лізуть вже в протилежному напрямку, — заявив Трегубов.

Щодо Куп’янська, то раніше більшість росіян зосереджувалася в одному кварталі міста, а тепер усі росіяни, що там залишилися, перебувають в цьому кварталі. Це квартал на північ від центру, це район міської лікарні.

— Ось там вони зараз знаходяться. І там намагаються утримувати оборону до п’ятидесяти осіб ворога. Фактично ізольовані, — каже Віктор Трегубов.

За його словами, окупанти у Куп’янську майже не ведуть бойових дій — вони просто намагаються вижити, отримуючи постачання повітрям.

Речник наголосив, що така проблема з управлінням військами трапилася після вимикання Старлінків.

— Тому інтенсивність дещо знизилася. Росіянам зараз треба якимось чином долати проблему з радіозв’язком. Бо раніше це було як у комп’ютерній грі: можна було спостерігати за малими групами за допомогою БпЛА і тримати з ними зв’язок у реальному часі. Тепер такого немає: вони просто втратили можливість тримати стабільний зв’язок, — наголошує Віктор Трегубов.

За словами військового, росіяни пробують застосовувати проводний інтернет, але це не стосується штурмових груп, які безпосередньо в полі бою. Є радіозв’язок, але його глушать та перехоплюють, тож він не надійний.

Віктор Трегубов зауважує, що вимкнення Старлінків для росіян зіграло на руку Україні. Як росіяни зможуть розв’язати цю проблему, вони поки не знають.

Ворог використовував саме таку тактику: просування малих штурмових груп у постійній взаємодії з БпЛА. Але зараз втрата для них Старлінк — це все одно, що ногу відрізати, каже Віктор Трегубов.

Речник також наголосив, що погодні умови також заважають просуванню ворога.

