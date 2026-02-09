Запорожское направление в настоящее время остается зоной повышенных рисков из-за нестабильной ситуации с безопасностью. В таких условиях Укрзализныця постоянно отслеживает обстановку и оперативно реагирует на любые изменения, чтобы организовать перевозки максимально безопасно.

Возобновлено ли движение поездов Укрзализныци в Запорожье, читайте в нашем материале.

Хотят ли поезда в Запорожье по состоянию на 9 февраля

О полном возобновлении движения поездов говорить рано, но ситуация улучшилась. В УЗ рассказали, ходят ли поезда из Запорожья 9 февраля. Как сообщили в Укрзализныце, сегодня на Запорожском направлении действуют усиленные меры безопасности, поэтому организация движения железнодорожного транспорта может меняться в зависимости от текущей ситуации.

В Укрзализныце предупреждают, что на отдельных участках маршрута поезда курсируют в обычном режиме, но при необходимости часть пути для пассажиров могут заменить наземным подвозом. В частности, 9 февраля поезд прибывал в Запорожье.

Речь идет о временных решениях, которые принимаются оперативно, буквально по обстоятельствам. Именно поэтому путешественникам советуют внимательно слушать объявления на вокзалах и четко выполнять указания поездных бригад и дежурных работников.

Формат поездки, место фактической посадки или участок маршрута могут корректироваться непосредственно перед отправлением.

Изменения в движении поездов

Укрзализныця предупредила о временных изменениях в пригородном движении на Запорожском направлении. Утренний электропоезд №6502 Канцеровка — Запорожье-2, который обычно отправляется в 06:30, не будет курсировать в определенные дни. Речь идет о следующих датах: 7-8, 14-15, 21-22 февраля и 28 февраля — в эти дни выходные рейсы отменены.

В указанные дни поезд просто не будет появляться в расписании, поэтому пассажирам советуют заранее планировать дорогу и подбирать другие варианты проезда. Перед поездкой также стоит проверять актуальный график, ведь возможны дополнительные изменения.

В УЗ рассказали, что сейчас на некоторых маршрутах билеты продают на более короткий период вперед, однако сами рейсы не отменены. Такое ограничение введено из-за корректировки расписания и рисков ежедневных изменений в схемах пересадок и трансферов.

Пассажирам советуют время от времени проверять наличие мест в приложении или на сайте Укрзализныци — продажи открывают сразу, как только расписание подтверждают как стабильное.

Почему в билете указано Запорожье, а посадка в Днепре

В компании объясняют, что ситуация, когда в билете указано Запорожье как станция отправления, но реальная посадка происходит в Днепре, связана именно с ограничениями безопасности. В периоды повышенных рисков поезда не всегда могут отправляться из прифронтовых участков, поэтому старт маршрута временно переносят.

Как рассказали в УЗ, фактически пассажир все равно едет по тому же маршруту, просто первую часть пути до станции, откуда реально отправляется поезд, преодолевает организованным трансфером. Чаще всего это автобус или другой стыковочный транспорт. При этом маршрут в билете не меняют, ведь подвоз считается частью общей поездки.

Укрзализныця подчеркивает, что такие шаги вынужденные. Их применяют, чтобы не прерывать сообщение между городами даже при нестабильной ситуации с безопасностью. Детали о времени сбора пассажиров, месте посадки на трансфер и дальнейших действиях обычно сообщают дополнительно ближе к отправлению рейса.

