Запорізький напрямок нині залишається зоною підвищених ризиків через нестабільну безпекову ситуацію. У таких умовах Укрзалізниця постійно відстежує обстановку та оперативно реагує на будь-які зміни, щоб організувати перевезення максимально безпечно.

Чи відновлено рух поїздів Укрзалізниці до Запоріжжя, читайте в нашому матеріалі.

Чи ходять поїзди до Запоріжжя станом на 9 лютого

Про повне відновлення руху поїздів говорити зарано, але ситуація покращилася. В УЗ розповіли, чи ходять поїзди із Запоріжжя 9 лютого. Як повідомили в Укрзалізниці, сьогодні на Запорізькому напрямку діють посилені заходи безпеки, тому організація руху залізничного транспорту може змінюватися залежно від поточної ситуації.

В Укрзалізниці попереджають, що на окремих відрізках маршруту поїзди курсують у звичайному режимі, але за потреби частину шляху для пасажирів можуть замінити наземним підвезенням. Зокрема, 9 лютого поїзд приходив до Запоріжжя.

Ідеться про тимчасові рішення, які ухвалюють оперативно, буквально за обставинами. Саме тому мандрівникам радять уважно слухати оголошення на вокзалах і чітко виконувати вказівки поїзних бригад та чергових працівників.

Формат поїздки, місце фактичної посадки або ділянка маршруту можуть коригуватися безпосередньо перед відправленням.

Зміни у русі поїздів

Укрзалізниця попередила про тимчасові зміни у приміському русі на Запорізькому напрямку. Ранковий електропоїзд №6502 Канцерівка – Запоріжжя-2, який зазвичай відправляється о 06:30, не курсуватиме у визначені дні. Ідеться про такі дати: 7-8, 14-15, 21-22 лютого та 28 лютого – у ці дні вихідні рейси скасовані.

У зазначені дні поїзд просто не з’являтиметься в розкладі, тому пасажирам радять заздалегідь планувати дорогу й підбирати інші варіанти доїзду. Перед поїздкою також варто перевіряти актуальний графік, адже можливі додаткові зміни.

В УЗ розповіли, що зараз на окремих маршрутах квитки продають на коротший період уперед, однак самі рейси не скасовані. Таке обмеження запроваджене через коригування розкладу та ризики щоденних змін у схемах пересадок і трансферів.

Пасажирам радять час від часу перевіряти наявність місць у застосунку або на сайті Укрзалізниці – продаж відкривають одразу, щойно розклад підтверджують як стабільний.

Чому у квитку Запоріжжя, а посадка у Дніпрі

У компанії пояснюють, що ситуація, коли у квитку зазначене Запоріжжя як станція відправлення, але реальна посадка відбувається у Дніпрі, пов’язана саме з безпековими обмеженнями. У періоди підвищених ризиків поїзди не завжди можуть вирушати з прифронтових ділянок, тому старт маршруту тимчасово переносять.

Як розповіли в УЗ, фактично пасажир усе одно їде за тим самим маршрутом, просто першу частину дороги до станції, звідки реально вирушає поїзд, долає організованим трансфером. Найчастіше це автобус або інший стикувальний транспорт. При цьому маршрут у квитку не змінюють, адже підвезення вважається частиною загальної поїздки.

Укрзалізниця підкреслює, що такі кроки вимушені. Їх застосовують, щоб не переривати сполучення між містами навіть за нестабільної безпекової ситуації. Деталі щодо часу збору пасажирів, місця посадки на трансфер і подальших дій зазвичай повідомляють додатково ближче до відправлення рейсу.

