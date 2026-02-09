Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко согласовали новые программы для поддержки людей и общин.

Зеленский о программах для поддержки украинцев

Как заявил Владимир Зеленский, правительство Украины должно сделать значительно более доступными закупки Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) нового оборудования, в частности, генераторов и другой техники, которая необходима в условиях дефицита электричества.

Зеленский анонсировал расширение возможностей программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергоснабжения. По его словам, все детали новых программ чиновники должны представить в ближайшее время.

Премьер-министр доложила президенту о состоянии выполнения существующих программ поддержки.

Как сказал Зеленский, активно поступают заявки от физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на выплаты, которые помогают содержать и ремонтировать генераторы. В частности, уже есть почти 20 тыс. таких заявок.

По его словам, программа кредитов под 0% на покупку генераторов вышла на полмиллиарда грн. Зеленский отметил, что она будет расти и дальше, ведь в программе есть деньги.

Как рассказал президент, на этой неделе программа пакетов тепла, которые выдают людям, в частности, в Киеве, должна выйти на объем в 40 тыс.

– Около 400 тысяч украинцев – в специальной программе адресной помощи тем, чей уровень жизни, к сожалению, самый низкий. Такие люди получили по 6,5 тыс. грн этой зимой, – сказал он.

По мнению Зеленского, программа зимней поддержки четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей. Он рассказал, что в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 млн украинцев.

Как анонсировал президент, Украина будет продолжать реализацию эффективных программ поддержки.

