Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко погодили нові програми для підтримки людей і громад.

Зеленський про програми для підтримки українців

Як заявив Володимир Зеленський, уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) нового обладнання, зокрема, генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики.

Зеленський анонсував розширення можливостей програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення. За його словами, всі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом.

Зараз дивляться

Премʼєр-міністерка доповіла президенту щодо стану виконання наявних програм підтримки.

Як сказав Зеленський, активно надходять заявки від фізичних осіб-підприємців (ФОПів) на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори. Зокрема, вже є майже 20 тис. таких заявок.

За його словами, програма кредитів під 0% на купівлю генераторів вийшла на півмільярда грн. Зеленський зазначив, що вона зростатиме надалі, адже є гроші у програмі.

Як розповів президент, цього тижня програма пакунків тепла, які видають людям, зокрема, в Києві, має вийти на обсяг у 40 тис.

– Близько 400 тисяч українців – у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя, на жаль, найнижчий. Такі люди отримали по 6,5 тис. грн цієї зими, – сказав він.

На думку Зеленського, програма зимової підтримки чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей. Він розповів, що у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 млн українців.

Як анонсував президент, Україна продовжуватиме реалізацію ефективних програм підтримки.

Фото : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.