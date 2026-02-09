Минулої доби на фронті зафіксовано 312 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з останніми даними, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб.

Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 9 лютого 2026

Ситуація в Україні на 9 лютого 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав трьох авіаударів застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів, в тому числі п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 22 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки, поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня провів вісім атак, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили п’ять атак противника у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.

Втрати ворога на 9 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб;

танків – 11 654 (+3);

бойових броньованих машин – 24 013 (+3);

артилерійських систем – 37 056 (+12);

РСЗВ – 1 637;

засобів ППО – 1 295;

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413);

крилатих ракет – 4 270 (+1);

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 552 (+113);

спеціальної техніки – 4 069.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1447-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

