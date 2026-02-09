Сейчас в Украине мужчины и женщины выходят на пенсию в одном возрасте. Однако ранее пенсионный возраст для женщин был ниже, чем для мужчин.

Факты ICTV узнавали, как менялся пенсионный возраст для женщин за последние 15 лет и кто имеет право уйти на пенсию раньше.

Какой пенсионный возраст для женщин в 2026 году

Согласно действующему законодательству, пенсионный возраст для женщин в Украине установлен на уровне 60 лет. Однако для выхода на пенсию в этом возрасте необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

С 1 января 2026 года выросли требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту:

60 лет — при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

63 года — при наличии от 23 лет страхового стажа;

65 лет — при наличии от 15 лет страхового стажа.

Пенсионный возраст для женщин с детьми

В Украине пенсионный возраст для женщин, имеющих троих детей, определяется общими правилами пенсионного обеспечения. Поэтому льгот они не имеют.

В соответствии со статьей 115 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, женщины, которые воспитали пятерых или более детей до 6 лет, имеют право на досрочный выход на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Пенсионный возраст для женщин, имеющих ребенка с инвалидностью, и воспитавших его до достижения 6 лет, имеют право на досрочный выход на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Как менялся пенсионный возраст для женщин за последние 15 лет

За последние 15 лет пенсионный возраст для женщин в Украине претерпел существенные изменения. До 2011 года пенсионный возраст для женщин составлял 55 лет. С 2011 года, в соответствии с принятым законом, началось постепенное повышение пенсионного возраста для женщин.

Каждый год пенсионный возраст увеличивался на 6 месяцев. Этот процесс продолжался до 2021 года, когда пенсионный возраст для женщин достиг 60 лет. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин в Украине окончательно установлен на уровне 60 лет, уравняв его с пенсионным возрастом мужчин.

Таким образом в течение 10 лет (с 2011 по 2021 год) пенсионный возраст для женщин в Украине постепенно повышался с 55 до 60 лет. Кроме изменения пенсионного возраста, также происходили изменения в требованиях к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию.

Источник : Пенсионный фонд

