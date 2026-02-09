Наразі в Україні чоловіки та жінки виходять на пенсію в одному віці. Проте раніше пенсійний вік для жінок був нижчим, ніж для чоловіків.

Факти ICTV дізнавалися, як змінювався пенсійний вік для жінок за останні 15 років та хто має право піти на пенсію раніше.

Який пенсійний вік для жінок у 2026 році

Згідно з чинним законодавством, пенсійний вік для жінок в Україні встановлено на рівні 60 років. Проте для виходу на пенсію в цьому віці необхідно мати не менше 33 років страхового стажу.

З 1 січня 2026 року зросли вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком:

60 років – за наявності не менше 33 років страхового стажу;

63 роки – за наявності від 23 років страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 років страхового стажу.

Пенсійний вік для жінок з дітьми

В Україні пенсійний вік для жінок, які мають трьох дітей, визначається загальними правилами пенсійного забезпечення. Тож пільг вони не мають.

Відповідно до статті 115 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, жінки, які виховали п’ятьох або більше дітей до 6 років, мають право на достроковий вихід на пенсію у 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Пенсійний вік для жінок, які мають дитину з інвалідністю, та виховали її до досягнення 6 років, мають право на достроковий вихід на пенсію у 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Як змінювався пенсійний вік для жінок за останні 15 років

За останні 15 років пенсійний вік для жінок в Україні зазнав суттєвих змін. До 2011 року пенсійний вік для жінок становив 55 років. З 2011 року, відповідно до ухваленого закону, розпочалося поступове підвищення пенсійного віку для жінок.

Щороку пенсійний вік збільшувався на 6 місяців. Цей процес тривав до 2021 року, коли пенсійний вік для жінок досягнув 60 років. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок в Україні остаточно встановлено на рівні 60 років, зрівнявши його з пенсійним віком чоловіків.

Отже, протягом 10 років (з 2011 по 2021 рік) пенсійний вік для жінок в Україні поступово підвищувався з 55 до 60 років. Окрім зміни пенсійного віку, також відбувалися зміни у вимогах до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію.

Джерело : Пенсійний фонд

