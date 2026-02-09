Зеленский назвал, сколько многоэтажек в Киеве до сих пор без отопления
- Из-за российских атак более 1,4 тыс. многоэтажек в Киеве остаются без отопления, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.
- Для поддержки жителей столицы власти увеличат объемы помощи, раздав около 40 тыс. пакетов тепла.
В Киеве более 1,4 тыс. многоквартирных домов остаются без теплоснабжения после массированных российских атак.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов.
Сколько домов в Киеве без отопления
– Самые сложные обстоятельства до сих пор в столице: более 1,4 тыс. многоквартирных домов Киева без отопления, – сказал президент.
По его словам, важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую поддержку.
Президент анонсировал, что в Киеве увеличат объем программы пакетов тепла. Он рассказал, что в ближайшее время программа выйдет на объем раздачи людям 40 тыс. таких пакетов – значительная часть именно в Киеве.
8 февраля в Киеве отменили аварийные отключения электроснабжения, сообщили в компании ДТЭК. Там рассказали, что столица вернулась к временным графикам отключений света.