В Киеве более 1,4 тыс. многоквартирных домов остаются без теплоснабжения после массированных российских атак.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов.

Сколько домов в Киеве без отопления

– Самые сложные обстоятельства до сих пор в столице: более 1,4 тыс. многоквартирных домов Киева без отопления, – сказал президент.

По его словам, важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую поддержку.

Президент анонсировал, что в Киеве увеличат объем программы пакетов тепла. Он рассказал, что в ближайшее время программа выйдет на объем раздачи людям 40 тыс. таких пакетов – значительная часть именно в Киеве.

8 февраля в Киеве отменили аварийные отключения электроснабжения, сообщили в компании ДТЭК. Там рассказали, что столица вернулась к временным графикам отключений света.

