Киев возвращается к временным графикам отключений света
- В Киеве возобновили временные графики отключений электроэнергии.
- Перейти на графики удалось после частичной стабилизации системы.
В Киеве после периода экстренных ограничений электроснабжения снова вводят временные графики отключений света.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети.
Ситуация с электроснабжением в Киеве: что известно
Энергетики отмечают, что несмотря на значительный дефицит электроэнергии, им удалось стабилизировать ситуацию настолько, чтобы вернуться к временным графикам вместо экстренных отключений.
Ознакомиться с графиками можно через официальный сайт компании, чат-бот или приложение Киев Цифровой.
Временные графики предусматривают плановые ограничения электроснабжения, что позволяет более равномерно распределять имеющиеся объемы электроэнергии между потребителями.
Как действуют временные графики в Киеве
В ДТЭК отмечают, что графики могут отличаться в разных районах, поскольку ситуация с энергоснабжением в каждой части Киева разная.
Они не привязаны к привычным очередям отключений — фактически каждый дом имеет индивидуальное время, когда подается электроэнергия.
Если по одному адресу отображаются два разных графика, это означает, что дом подключен к двум отдельным линиям питания.
В таком случае в разных подъездах или даже квартирах свет может появляться в разное время.
Энергетики предупреждают, что в случае ухудшения ситуации город может снова вернуться к экстренным отключениям, а при стабилизации энергосистемы — постепенно восстановят привычные графики электроснабжения.
В Киевской области продолжается сложная ситуация с электроснабжением из-за системных ударов РФ по энергетической и тепловой инфраструктуре.
Для поддержки населения работают более 530 пунктов несокрушимости, а критическая инфраструктура обеспечивается электроэнергией за счет генераторов, когенерационных установок и других альтернативных источников питания.