В Киеве после периода экстренных ограничений электроснабжения снова вводят временные графики отключений света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети.

Ситуация с электроснабжением в Киеве: что известно

Энергетики отмечают, что несмотря на значительный дефицит электроэнергии, им удалось стабилизировать ситуацию настолько, чтобы вернуться к временным графикам вместо экстренных отключений.

Ознакомиться с графиками можно через официальный сайт компании, чат-бот или приложение Киев Цифровой.

Временные графики предусматривают плановые ограничения электроснабжения, что позволяет более равномерно распределять имеющиеся объемы электроэнергии между потребителями.

Как действуют временные графики в Киеве

В ДТЭК отмечают, что графики могут отличаться в разных районах, поскольку ситуация с энергоснабжением в каждой части Киева разная.

Они не привязаны к привычным очередям отключений — фактически каждый дом имеет индивидуальное время, когда подается электроэнергия.

Если по одному адресу отображаются два разных графика, это означает, что дом подключен к двум отдельным линиям питания.

В таком случае в разных подъездах или даже квартирах свет может появляться в разное время.

Энергетики предупреждают, что в случае ухудшения ситуации город может снова вернуться к экстренным отключениям, а при стабилизации энергосистемы — постепенно восстановят привычные графики электроснабжения.

В Киевской области продолжается сложная ситуация с электроснабжением из-за системных ударов РФ по энергетической и тепловой инфраструктуре.

Для поддержки населения работают более 530 пунктов несокрушимости, а критическая инфраструктура обеспечивается электроэнергией за счет генераторов, когенерационных установок и других альтернативных источников питания.

