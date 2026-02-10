У Києві майже 1,4 тис. багатоквартирних будинків залишаються без теплопостачання після масованих російських атак.

Оновлені дані 10 лютого повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Оновлено 10 лютого.

Скільки будинків у Києві без опалення 10 лютого

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що до понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах поки неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Ще 200 будинків у різних районах теж без тепла.

За словами Кличка, 10 лютого Київрада задля підтримки жителів Києва має ухвалити рішення про надання позики для купівлю генераторів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення.

Більшість багатоповерхівок Києва не мають достатніх ресурсів для закупівлі автономних джерел живлення.

— Тому йдеться про надання цільових безпроцентних позик на придбання генераторів за рахунок коштів КП Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва, — наголосив міський голова.

Ці позики будуть винятково на генератори. Отримати їх зможуть ОСББ, ЖБК, кооперативні будинки, співвласники будинків, де не створені ОСББ та ЖБК. Позику надаватимуть під 0% річних терміном до одного року.

Також 10 лютого міські депутати мають ухвалити рішення щодо надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 40 тис. грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у результаті аварії на інженерних мережах, спричиненої атаками ворога.

Нагадаємо, що напередодні після селектору щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів президент України Володимир Зеленський повідомляв, що 9 лютого в Києві без опалення було понад 1,4 тис багатоквартирних будинків.

Президент анонсував збільшення обсягу програми пакунків тепла. За його словами, найближчим часом людям роздаватимуть 40 тис. таких пакунків – найбільше саме в Києві.

8 лютого у Києві скасували аварійні відключення електропостачання, повідомили у компанії ДТЕК. Там розповіли, що столиця повернулася до тимчасових графіків відключень світла.

