За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 159 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив 2 ракеты, 43 авиационных удара, сбросил 113 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 4034 дрона-камикадзе и осуществил 2089 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

