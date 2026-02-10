Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 10 февраля 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 159 боевых столкновений.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар, применив 2 ракеты, 43 авиационных удара, сбросил 113 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 4034 дрона-камикадзе и осуществил 2089 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 10 февраля 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
