Минулої доби на фронті зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

