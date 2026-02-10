Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 10 лютого 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 159 бойових зіткнень.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 10 лютого 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.