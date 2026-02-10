Специализированное метростроительное подразделение Autostrada, которое ведет строительство метро на Виноградарь в Киеве, сообщило о текущем состоянии работ и том, что уже удалось выполнить на объекте.

На каком этапе строительства метро на Виноградарь, читайте в нашем материале.

Метро на Виноградарь: что уже сделано

Метро на Виноградарь в 2026 году продолжают активно строить. Как пояснили специалисты, сейчас основное внимание сосредоточено на зоне будущей станции Варшавская. Здесь фактически завершено бетонирование оборотных тупиков. Это служебные пути за конечной станцией, где поезда смогут разворачиваться, отстаиваться ночью и проходить технические процедуры без участия пассажиров.

После окончания монолитных работ строители перешли к этапу гидроизоляции конструкций. Параллельно подходит к концу строительство подземного перехода под проспектом Европейского Союза, который обеспечит удобный пешеходный доступ к станции.

На самом проспекте продолжается сложный инженерный этап, а именно прокладка нового хозяйственно-питьевого водопровода. Воду уже поэтапно переводят на обходную линию, что позволяет демонтировать старые сети и продолжать строительство без отключения водоснабжения для жителей окружающих домов.

На станции Мостицкая работы сосредоточены в вестибюльной части. Там сейчас формируют монолитные конструкции будущего входа. Между Мостицкой и Варшавской уже построено более 800 м двухъярусных туннелей из монолита. При их обустройстве применяют современные системы шумопоглощения и виброзащиты, чтобы движение поездов минимально влияло на жилую застройку вокруг.

Одновременно на всех участках строительства продолжают вынос инженерных сетей из зоны работ. Речь идет о поэтапной перекладке водопровода и канализации, а также переносе электрокабелей. Такой подход позволяет сохранять стабильную работу городских коммуникаций и одновременно открывает фронт для дальнейших строительно-монтажных работ без технических ограничений.

Проект строительства метро на Виноградарь реализует специализированное метростроительное подразделение Autostrada, которое использует собственную спецтехнику, современные тоннелепроходческие комплексы и производственную базу, что позволяет выполнять полный цикл работ без привлечения сторонних подрядчиков.

В метростроительном подразделении Autostrada подчеркнули, что строительные площадки обеспечены резервными источниками питания. Поэтому даже во время возможных отключений электроэнергии работы продолжаются автономно, и это не влияет на темпы строительства и соблюдение графика.

