Городские власти Киева и Киевский метрополитен требуют взыскания убытков с Киевметробуда за причиненный ущерб в результате нарушения сроков строительных работ метро на Виноградарь.

Как пишет КП Киевский метрополитен, в судебном порядке требуется взыскание имущественного ущерба с АО Киевметробуд. Это бывший подрядчик строительства метро на Виноградарь, который в 2018–2023 годах осуществлял строительные работы на объекте.

Киевский метрополитен заказал комплексную, судебную строительно-техническую и экономическую экспертизы, согласно которым получено заключение экспертов об определении размера имущественного ущерба.

Согласно документам, АО Киевметробуд нанесло ущерб территориальной общине города Киева в результате нарушения срока строительных работ участка метро на Виноградарь в размере 2 300 549 029,80 грн.

Кроме этого, Киевский метрополитен имеет право на выплату штрафа за нарушение Киевметробудом срока окончания выполнения работ и сдачи законченного объекта в эксплуатацию в размере 1 366 632 585,87 грн.

Там отметили, что экспертиза охватывает оценку объемов фактически выполненных строительных работ, поскольку подрядчик не предоставил полного пакета документов по требованию.

В 2023 году Киевский метрополитен отказался от договора с Киевметробудом из-за слишком медленного выполнения строительных работ, в результате чего их нельзя было завершить в срок, определенный условиями договора.

В 2024 году Киевский метрополитен обратился в Хозяйственный суд с исками к Киевметробуду о взыскании части неиспользованного аванса и о взыскании штрафных санкций, в результате чего было открыто производство от 14.05.2024 №910/5779/24.

В то же время в 2024 году определили новую подрядную организацию, которая возобновила строительство участка метро на Виноградарь. Новому подрядчику передали необходимую проектную документацию и шесть строительных площадок.

Как отметили в Киевском метрополитене, в настоящее время работы продолжаются в круглосуточном режиме, в сложных гидрогеологических условиях и наличии разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, в плотной городской застройке.

По информации Киевского метрополитена, протяженность первой очереди метро на Виноградар составляет 3,7 км со строительством двух станций метро Мостицкая и Варшавская (проектное название Проспект правды).

