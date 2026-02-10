Спеціалізований метробудівельний підрозділ Autostrada, який веде будівництво метро на Виноградар у Києві, повідомив про поточний стан робіт і те, що вже вдалося виконати на об’єкті.

На якому етапі будівництва метро на Виноградар, читайте в нашому матеріалі.

Метро на Виноградар: що вже зробили

Метро на Виноградар у 2026 році продовжують активно будувати. Як пояснили фахівці, зараз основна увага зосереджена на зоні майбутньої станції Варшавська. Тут фактично завершено бетонування оборотних тупиків. Це службові колії за кінцевою станцією, де поїзди зможуть розвертатися, відстоюватися вночі та проходити технічні процедури без участі пасажирів.

Після закінчення монолітних робіт будівельники перейшли до етапу гідроізоляції конструкцій. Паралельно добігає кінця спорудження підземного переходу під проспектом Європейського Союзу, який забезпечить зручний пішохідний доступ до станції.

На самому проспекті триває складний інженерний етап, а саме прокладання нового господарсько-питного водогону. Воду вже поетапно переводять на обхідну лінію, що дозволяє демонтувати старі мережі та продовжувати будівництво без відключення водопостачання для мешканців навколишніх будинків.

На станції Мостицька роботи зосереджені у вестибюльній частині. Там зараз формують монолітні конструкції майбутнього входу. Між Мостицькою та Варшавською вже збудовано понад 800 м двоярусних тунелів із моноліту. Під час їхнього облаштування застосовують сучасні системи шумопоглинання та віброзахисту, щоб рух поїздів мінімально впливав на житлову забудову довкола.

Одночасно на всіх ділянках будівництва продовжують винесення інженерних мереж із зони робіт. Ідеться про поетапне перекладання водопроводу й каналізації, а також перенесення електрокабелів. Такий підхід дозволяє зберігати стабільну роботу міських комунікацій і водночас відкриває фронт для подальших будівельно-монтажних робіт без технічних обмежень.

Проєкт будівництва метро на Виноградар реалізує спеціалізований метробудівельний підрозділ Autostrada, який використовує власну спецтехніку, сучасні тунелепрохідницькі комплекси та виробничу базу, що дає змогу виконувати повний цикл робіт без залучення сторонніх підрядників.

У метробудівельному підрозділі Autostrada наголосили, що будівельні майданчики забезпечені резервними джерелами живлення. Тому навіть під час можливих відключень електроенергії роботи тривають автономно, і це не впливає на темпи будівництва та дотримання графіка.

