Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 10 февраля: уничтожено 980 оккупантов и 33 артсистемы
Потери РФ на 10 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 448-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,248 млн.
Потери РФ на 10 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 248 560 (+980);
- танков – 11 656 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 018 (+5);
- артиллерийских систем – 37 089 (+33);
- РСЗО – 1 637;
- средств ПВО – 1 297 (+2);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 129 160 (+1 198);
- крылатых ракет – 4 270;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 734 (+182);
- специальной техники – 4 070 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
