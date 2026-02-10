Потери РФ на 10 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 448-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,248 млн.

Потери РФ на 10 февраля 2026 года

личного состава – около 1 248 560 (+980);

танков – 11 656 (+2);

боевых бронированных машин – 24 018 (+5);

артиллерийских систем – 37 089 (+33);

РСЗО – 1 637;

средств ПВО – 1 297 (+2);

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 129 160 (+1 198);

крылатых ракет – 4 270;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 77 734 (+182);

специальной техники – 4 070 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

