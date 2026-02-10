Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 10 лютого: знищено 980 окупантів та 33 артсистеми
Втрати ворога на 10 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 980 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 448-му добу повномасштабної війни перевищили 1,248 млн.
Втрати ворога на 10 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 248 560 (+980);
- танків – 11 656 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 018 (+5);
- артилерійських систем – 37 089 (+33);
- РСЗВ – 1 637;
- засобів ППО – 1 297 (+2);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198);
- крилатих ракет – 4 270;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 734 (+182);
- спеціальної техніки – 4 070 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
