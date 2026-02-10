Втрати ворога на 10 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 448-му добу повномасштабної війни перевищили 1,248 млн.

Втрати ворога на 10 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 248 560 (+980);
  • танків – 11 656 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 018 (+5);
  • артилерійських систем – 37 089 (+33);
  • РСЗВ – 1 637;
  • засобів ППО – 1 297 (+2);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198);
  • крилатих ракет – 4 270;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 734 (+182);
  • спеціальної техніки – 4 070 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

