Втрати ворога на 10 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 448-му добу повномасштабної війни перевищили 1,248 млн.

Втрати ворога на 10 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 248 560 (+980);

танків – 11 656 (+2);

бойових броньованих машин – 24 018 (+5);

артилерійських систем – 37 089 (+33);

РСЗВ – 1 637;

засобів ППО – 1 297 (+2);

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198);

крилатих ракет – 4 270;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 734 (+182);

спеціальної техніки – 4 070 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

