Атака на Вольнянск: ранены четыре человека, среди них — младенец
В ночь на 10 февраля российские войска атаковали Вольнянск Запорожской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Вольнянск 10 февраля: что известно
По словам главы области, в результате атаки на Вольнянск ночью повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.
Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время продолжается уточнение масштабов разрушений и других возможных последствий удара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.
Фото: Запорожская ОГА