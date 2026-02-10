В ночь на 10 февраля российские войска атаковали Вольнянск Запорожской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Вольнянск 10 февраля: что известно

По словам главы области, в результате атаки на Вольнянск ночью повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время продолжается уточнение масштабов разрушений и других возможных последствий удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

