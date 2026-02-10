Любая недвижимость, и земля в частности, должна быть документально оформлена. Пока право не зарегистрировано в государственном реестре, человек фактически не может полноценно распоряжаться участком. Не удастся ни продать его, ни подарить, ни передать по наследству или в аренду, ни использовать в качестве залога.

Как получить земельный участок в 2026 году, читайте в нашем материале.

Как получить земельный участок в Украине

Юридически право собственности на землю возникает именно с момента государственной регистрации. Многие до сих пор думают, что после оформления земельного участка в 2026 году выдают какое-то “свидетельство на землю”. На самом деле в Украине такого документа уже давно нет.

После процедуры владелец получает выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Это и есть главное подтверждение того, что право зарегистрировано.

Регистраторы работают на основании:

закона Украины О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений №1952-IV,

закона Украины О Государственном земельном кадастре №3613-VI,

Порядка, утвержденного постановлением №1127

Как проходит регистрация земельного участка в 2026 году

Сама процедура проста. Владелец (или его представитель) готовит пакет документов, уплачивает административный сбор и подает заявление государственному регистратору или нотариусу. Заявление формируют в реестре, заявитель его подписывает, после чего документы рассматривают в общем порядке.

Регистратор проверяет, нет ли оснований для приостановления рассмотрения. Если все в порядке, то вносят запись в реестр и формируют выписку.

Какие документы нужны для оформления земли в 2026 году:

паспорт и РНОКПП владельца,

правоустанавливающий документ на землю (договор, решение органа власти, свидетельство о наследстве и т.д.),

выписка из Государственного земельного кадастра и заявление о регистрации.

Если вместо владельца действует другое лицо, то прилагается доверенность.

По срокам стандартное рассмотрение длится до пяти рабочих дней после подачи документов. Но закон позволяет ускоренную регистрацию. Поэтому за дополнительную плату это может быть два дня, один день, а в отдельных случаях даже в течение нескольких часов.

Регистрировать права могут государственные регистраторы, частные и государственные нотариусы. В случаях с обременениями (например, арестами) к процессу могут быть привлечены и государственные исполнители.

Бывают ситуации, когда уже зарегистрированное право прекращает существовать. Это случается, например, когда участок делят или объединяют с другими, или если суд отменяет право собственности.

Если же на участке стоят самовольно построенные объекты, придется решать вопрос с их узакониванием.

