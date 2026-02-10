Будь-яка нерухомість, і земля зокрема, має бути документально оформлена. Поки право не зареєстроване в державному реєстрі, людина фактично не може повноцінно розпоряджатися ділянкою. Не вдасться ні продати її, ні подарувати, ні передати у спадок чи в оренду, ні використати як заставу.

Як отримати земельну ділянку у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Як отримати земельну ділянку в Україні

Юридично право власності на землю виникає саме з моменту державної реєстрації. Багато хто досі думає, що після оформлення земельної ділянки у 2026 році видають якесь “свідоцтво на землю”. Насправді в Україні такого документа вже давно немає.

Після процедури власник отримує витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це і є головне підтвердження, що право зареєстроване.

Реєстратори працюють на підставі:

№1952-IV закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

№ 3613-VI закону України Про Державний земельний кадастр

№1127 Порядку, затвердженого постановоюПро державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Як проходить реєстрація земельної ділянки у 2026 році

Сама процедура проста. Власник (або його представник) готує пакет документів, сплачує адміністративний збір і подає заяву державному реєстратору або нотаріусу. Заяву формують у реєстрі, заявник її підписує, після чого документи розглядають у загальному порядку.

Реєстратор перевіряє, чи немає підстав для зупинення розгляду. Якщо все гаразд, то вносять запис до реєстру і формують витяг.

Які документи потрібні для оформлення землі у 2026 році:

паспорт і РНОКПП власника;

правовстановлювальний документ на землю (договір, рішення органу влади, свідоцтво про спадщину тощо);

витяг із Державного земельного кадастру та заява про реєстрацію.

Якщо замість власника діє інша особа, то додається довіреність.

За строками стандартний розгляд триває до п’яти робочих днів після подання документів. Але закон дозволяє прискорену реєстрацію. Тож за додаткову оплату це може бути два дні, один день, а в окремих випадках навіть протягом кількох годин.

Реєструвати права можуть державні реєстратори, приватні та державні нотаріуси. У випадках із обтяженнями (наприклад, арештами) до процесу можуть бути залучені й державні виконавці.

Бувають ситуації, коли вже зареєстроване право припиняє існувати. Це трапляється, наприклад, коли ділянку поділяють або об’єднують з іншими, або якщо суд скасовує право власності.

Якщо ж на ділянці стоять самовільно збудовані об’єкти, доведеться вирішувати питання з їхнім узаконенням.

