Рынок жилой недвижимости в Украине продолжает жить в условиях адаптации к войне, дефицита предложения и экономической неопределенности.

Что будет с рынком недвижимости в 2026 году в Украине, мы спросили у руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

Будут ли расти цены на недвижимость в Украине в 2026 году

Эксперты OLX Недвижимость ожидают, что в 2026 году снижения цен не будет, а рынок сохранится в стабильной или мягко растущей динамике. Это связано с дефицитом предложения на вторичном рынке из-за разрушения жилья и “отложенной продажи” владельцами, что создает давление на цены.

Аналитики портала OLX Недвижимость отмечают, что дефицит жилья на вторичном рынке и нехватка новых проектов не позволят ценам существенно падать, даже если спрос будет умеренным.

Что будет с ценами на недвижимость в 2026 году в Украине после войны

Олег Пендзин соглашается, что сейчас застройщики не спешат запускать новые проекты. В частности, это связано с высокими ценами на строительные материалы и неопределенностью, а также сложной ситуацией с безопасностью. Более того, чем дальше город от линии фронта, тем дороже квадратный метр.

Эксперт рассказал, что ярким примером является Одесса. До начала войны цены на жилье в Одессе были на 30% выше, чем сейчас.

Цены могут повышаться в умеренных пределах, например, в Киеве ожидается рост около 8-15% в 2026 году. Но это возможно при условии стабилизации спроса и постепенного восстановления экономической активности.

На первичном рынке не ожидается снижение цен из-за подорожания строительных материалов, дефицита рабочей силы и меньшего количества новостроек.

Олег Пендзин считает, что после окончания войны будет значительный скачок в ценах на жилье. Но сейчас стоимость зависит непосредственно от удаленности от линии фронта и спроса. Эксперт подчеркнул, что самое дорогое жилье сейчас на западе Украины и в Киеве.

Повлияют ли обстрелы Киева на стоимость столичной недвижимости

Также Пендзин рассказал, что, несмотря на постоянные обстрелы Киева, жилье здесь точно не будет дешеветь.

— Я думаю, что руководство Киева точно не наступит на те же грабли. Поэтому после отопительного сезона начнется децентрализация систем отопления. Будут устанавливаться модульные котельные, которые будут обеспечивать отоплением население, — рассказал экономист .

Эксперт пояснил, что в Украине до сих пор в значительной степени работает устаревшая централизованная система отопления, построенная еще по советской модели больших котельных, которые подают тепло сразу на целые микрорайоны.

По его словам, в большинстве европейских стран от такой схемы отказались из-за больших потерь тепла в сетях и высокой стоимости содержания изношенных теплотрасс, когда теплоноситель доходит до домов уже с существенной потерей температуры.

Как отмечает специалист, подобную трансформацию еще в середине 1990-х прошли страны Балтии. Там постепенно перешли к децентрализованным решениям, и сегодня система отопления больше зависит от уровня отдельного дома или домохозяйства. Распространилась практика модульных котельных, небольших локальных теплопунктов или индивидуальных котлов непосредственно в зданиях, что позволяет гибко управлять потреблением и уменьшать потери.

Отдельно эксперт подчеркивает, что формат отопления часто определяется доходами жителей. Если ресурсы ограничены, люди могут обогревать только часть жилья, например, одну комнату, где проводят больше всего времени.

При более высоком уровне доходов устанавливают полноценные автономные системы. То есть подход становится более индивидуальным, а не “массовым”, как в советской модели с одной котельной на большие жилые массивы.

Эксперт подчеркнул, что количество жителей Киева постоянно увеличивается. Он отметил, что вряд ли спрос на жилье в столице будет снижаться, ведь сюда постоянно приезжают переселенцы.

Что будет с ценами на недвижимость в 2026 году в Украине: прогноз эксперта

— Сейчас предложение на рынке тоже не очень высокое, ведь новых строительных проектов мало. Поэтому стоимость жилья будет расти, если будет увеличиваться спрос. Это касается как стоимости новостроек, так и жилья на вторичном рынке, — подчеркнул эксперт.

Что будет влиять на цены на недвижимость в Украине в 2026 году:

Безопасность остается одним из ключевых факторов, который будет влиять на поведение покупателей и цены.

Если безопасность в крупных городах ухудшится, это может усилить “отложенный спрос”, а значит, люди будут откладывать покупку жилья до лучших времен.

Более того, некоторые владельцы в 2026 году будут удерживать недвижимость от продажи, ожидая лучших условий или стабилизации безопасности и экономики. Это поддерживает цены на вторичном рынке, поэтому они снижаться не будут.

Также географические предпочтения покупателей могут меняться. Поэтому спрос может расти на недвижимость за пределами крупных городов, где меньше риск обстрелов, но пока это не является доминирующей тенденцией.

В частности, данные OLX показывают, что в 2025 году спрос на дома вырос сильнее, чем на квартиры, особенно на жилье с автономными системами и резервным питанием. Сейчас безопасность и автономность становятся приоритетами для покупателей.

