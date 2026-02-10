Рост потерь РФ является одним из результатов корпусной реформы ВСУ — Сырский
- Корпусная реформа ВСУ уже влияет на боевые результаты и потери противника.
- Бригады передислоцируются под управление своих корпусов.
- Усиливается роль беспилотных подразделений и технологий в армии.
Переход Вооруженных сил Украины на корпусную систему управления уже дает практические результаты на поле боя, в частности способствует росту потерь противника и улучшает управляемость подразделениями.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Корпусная реформа ВСУ: что известно
По словам главнокомандующего, несмотря на сложную ситуацию на фронте, в украинской армии продолжается корпусная реформа ВСУ, и созданные корпуса уже приобрели определенные боевые способности.
Сейчас продолжается второй этап корпусной реформы ВСУ, во время которого бригады передислоцируются непосредственно в управления своих корпусов, чтобы обеспечить четкое командование собственным комплектом войск.
Одновременно наращивается корпусный состав и масштабируются подразделения, прежде всего благодаря развитию беспилотных подразделений.
В некоторых корпусах батальоны беспилотных систем переформированы в полки, также завершено формирование артиллерийских бригад в составе корпусов.
Параллельно усиливается технологическая составляющая — в частности, использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что позволяет уменьшить нагрузку на личный состав.
За время формирования корпусной системы в новые органы управления и подразделения было переведено более 36 тыс. военнослужащих.
По оценке Александра Сырского, переход на новую структуру разгрузил систему управления, улучшил координацию подразделений и позволил более эффективно планировать и выполнять боевые задачи.