Переход Вооруженных сил Украины на корпусную систему управления уже дает практические результаты на поле боя, в частности способствует росту потерь противника и улучшает управляемость подразделениями.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Корпусная реформа ВСУ: что известно

По словам главнокомандующего, несмотря на сложную ситуацию на фронте, в украинской армии продолжается корпусная реформа ВСУ, и созданные корпуса уже приобрели определенные боевые способности.

Сейчас смотрят

Сейчас продолжается второй этап корпусной реформы ВСУ, во время которого бригады передислоцируются непосредственно в управления своих корпусов, чтобы обеспечить четкое командование собственным комплектом войск.

Одновременно наращивается корпусный состав и масштабируются подразделения, прежде всего благодаря развитию беспилотных подразделений.

В некоторых корпусах батальоны беспилотных систем переформированы в полки, также завершено формирование артиллерийских бригад в составе корпусов.

Параллельно усиливается технологическая составляющая — в частности, использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что позволяет уменьшить нагрузку на личный состав.

За время формирования корпусной системы в новые органы управления и подразделения было переведено более 36 тыс. военнослужащих.

По оценке Александра Сырского, переход на новую структуру разгрузил систему управления, улучшил координацию подразделений и позволил более эффективно планировать и выполнять боевые задачи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.