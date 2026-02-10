Перехід Збройних сил України на корпусну систему управління вже дає практичні результати на полі бою, зокрема сприяє зростанню втрат противника та покращує керованість підрозділами.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Корпусна реформа ЗСУ: що відомо

За словами головнокомандувача, попри складну ситуацію на фронті, в українському війську триває корпусна реформа, і створені корпуси вже набули визначених бойових спроможностей.

Наразі триває другий етап корпусної реформи ЗСУ, під час якого бригади передислоковують безпосередньо до управлінь своїх корпусів, щоб забезпечити чітке командування власним комплектом військ.

Одночасно нарощується корпусний склад та масштабуються підрозділи, передусім завдяки розвитку безпілотних підрозділів.

В окремих корпусах батальйони безпілотних систем переформовують у полки, також завершено формування артилерійських бригад у складі корпусів.

Паралельно посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики та евакуації поранених, що дозволяє зменшити навантаження на особовий склад.

За час формування корпусної системи до нових органів управління та підрозділів було переміщено понад 36 тис. військовослужбовців.

За оцінкою Олександра Сирського, перехід на нову структуру розвантажив систему управління, покращив координацію підрозділів і дозволив більш ефективно планувати та виконувати бойові завдання.

