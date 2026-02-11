На Троещине постепенно восстанавливается теплоснабжение. Район особенно пострадал от российских ударов по энергетической инфраструктуре, из-за чего многие дома остались без тепла.

Есть ли отопление на Троещине и что известно о ремонтных работах, читайте в нашем материале.

Появилось ли отопление на Троещине

По словам первого заместителя министра развития общин и территорий Алены Шкрум, сейчас теплоснабжение на Троещине уже восстановлено благодаря круглосуточной работе аварийных бригад. В восстановительных работах задействованы 176 бригад, около 840 работников, среди которых 83 бригады (345 человек) привлечены дополнительно из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци.

Заместитель министра подчеркнула, что даже после восстановления подачи теплоносителя зданиям требуется время, чтобы прогреться, ведь иногда на это уходят несколько дней.

В то же время жители в комментариях к посту Шкрум в Facebook сообщают о локальных авариях, связанных с перемерзанием стояков в жилых домах, где необходимо заменять участки труб. Работы по восстановлению отопления на Троещине, размораживанию и ликвидации таких повреждений продолжаются.

Также пользователи жалуются на бездействие обслуживающих компаний, которые отчитались о восстановлении отопления, а на самом деле его нет.

В Дарницком и Днепровском районах еще без тепла оставались более тысячи домов из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела. Аварийные бригады продолжают работать над устранением 287 повреждений в жилых и социальных объектах.

Можно ли отказаться от централизованной системы отопления в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в своем ТГ-канале отметил, что полностью отказаться от централизованной системы отопления невозможно.

Система Киева, крупнейшая в Европе, рассчитана на большие ТЭЦ, и построена под централизованную подачу тепла. Заменить ее на локальные источники или когенерационные установки полностью невозможно из-за масштабов города и технических ограничений.

В то же время развитие когенерационных мощностей является важным направлением, ведь оно позволяет дополнительно производить электроэнергию для критической инфраструктуры и нужд города.

Альтернатива должна внедряться параллельно с модернизацией и защитой централизованной системы теплоснабжения.

Кличко рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону и привлечении профильных научных институтов для разработки четкой дорожной карты стабилизации энергоситуации столицы в условиях военного положения и массированных атак врага.

Планируется сформировать стратегические предложения по будущему энергообеспечению и теплоснабжению Киева, а также определить, какую помощь необходимо получить от государства.

В таких условиях важную роль играют Пункти незламності — места, где люди могут согреться, зарядить телефоны и получить горячий чай или еду. Это не просто инфраструктура, а проявление человеческой солидарности и взаимной поддержки в сложное время.

