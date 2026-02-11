Опалення на Троєщині: як працюють аварійні бригади та чого очікувати мешканцям
На Троєщині поступово відновлюється теплопостачання. Район особливо постраждав від російських ударів по енергетичній інфраструктурі, через що багато будинків залишилися без тепла.
Чи є опалення на Троєщині та що відомо про ремонтні роботи, читайте в нашому матеріалі.
Чи з’явилось опалення на Троєщині
За словами першої заступниці міністра розвитку громад та територій Альони Шкрум, зараз теплопостачання на Троєщині вже відновлено завдяки цілодобовій роботі аварійних бригад. У відновлювальних роботах беруть участь 176 бригад, близько 840 працівників, серед яких 83 бригади (345 людей) залучені додатково з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці.
Заступниця міністра наголосила, що навіть після відновлення постачання теплоносія будівлі потребують часу, щоб прогрітися, адже інколи на це йдуть кілька днів.
Водночас мешканці в коментарях до допису Шкрум у Facebook повідомляють про локальні аварії, пов’язані з перемерзанням стояків у житлових будинках, де необхідно замінювати ділянки труб. Роботи з відновлення опалення на Троєщині, розморожування та ліквідації таких пошкоджень тривають.
Також користувачі скаржаться на бездіяльність обслуговуючих компаній, які відзвітували про відновлення опалення, та насправді його немає.
У Дарницькому та Дніпровському районах ще без тепла залишалися понад тисячу будинків через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу. Аварійні бригади продовжують працювати над усуненням 287 пошкоджень у житлових та соціальних об’єктах.
Чи можна відмовитися від централізованої системи опалення у Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко у своєму ТГ-каналі зазначив, що повністю відмовитися від централізованої системи опалення неможливо.
Система Києва, найбільша в Європі, розрахована на великі ТЕЦ, і побудована під централізоване постачання тепла. Замінити її на локальні джерела або когенераційні установки повністю неможливо через масштаби міста та технічні обмеження.
Водночас розвиток когенераційних потужностей є важливим напрямом, адже він дозволяє додатково виробляти електроенергію для критичної інфраструктури та потреб міста.
Альтернатива повинна впроваджуватися паралельно з модернізацією та захистом централізованої системи теплопостачання.
Кличко розповів про підготовку до наступного опалювального сезону та залучення профільних наукових інститутів для розробки чіткої дорожньої карти стабілізації енергоситуації столиці в умовах воєнного стану й масованих атак ворога.
Планується сформувати стратегічні пропозиції щодо майбутнього енергозабезпечення та теплопостачання Києва, а також визначити, яку допомогу необхідно отримати від держави.
У таких умовах важливу роль відіграють Пункти незламності – місця, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони та отримати гарячий чай чи їжу. Це не просто інфраструктура, а прояв людської солідарності та взаємної підтримки у складний час.