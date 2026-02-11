Депутаты Европейского парламента проголосовали за три законодательных акта, позволяющих Украине получить кредит в размере €90 млрд.

Об этом говорится на официальном сайте Европейского парламента.

Кредит для Украины от ЕС

Как отмечается, Европарламент принял пакет предложений, направленных на поддержку Украины кредитом ЕС в размере €90 млрд на 2026 и 2027 годы.

Там рассказали, что кредит поможет удовлетворить насущные потребности Украины в финансировании на фоне продолжения вооруженной агрессии России, которая длится уже пятый год.

Как утверждают в Европарламенте, из этой суммы кредита около €30 млрд выделят на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, которая будет предоставляться через Механизм ЕС для Украины.

Еще €60 млрд выделят на укрепление оборонного потенциала Украины и поддержку закупок военного оборудования, обеспечивая своевременный доступ к критически важной оборонной продукции.

В частности, от оборонной промышленности Украины, ЕС и стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

– Если определенные оборонные материалы не будут немедленно доступны из этих стран для срочной доставки в Украину, то к поставкам из других стран будет применяться ряд целевых отступлений, – говорится в сообщении.

Финансовая помощь будет предоставляться в соответствии с финансовыми потребностями, как это определено в стратегии, подготовленной Украиной и оцененной Комиссией ЄС. В то же время стратегия потребует одобрения Совета Европейского Союза.

Кредит на поддержку Украины будет профинансирован за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала, а расходы на обслуживание долга будут покрываться из годовых бюджетов ЕС.

Еврокомиссия оценила расходы на обслуживание долга примерно в €1 млрд на 2027 год и примерно в €3 млрд в год, начиная с 2028 года. Украина будет нести ответственность за погашение основной суммы кредита после получения военных репараций от России.

Совет Европейского Союза еще должен официально принять пакет, чтобы Еврокомиссия могла выплатить первый платеж в начале второго квартала 2026 года.

