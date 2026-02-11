Депутати Європейського парламенту проголосували за три законодавчі акти, що дозволяють Україні отримати кредит у розмірі €90 млрд.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейського парламенту.

Кредит для України від ЄС

Як зазначається, Європарламент ухвалив пакет пропозицій, спрямованих на підтримку України кредитом ЄС у розмірі €90 млрд на 2026 та 2027 роки.

Там розповіли, що кредит допоможе задовольнити нагальні потреби України у фінансуванні на тлі продовження збройної агресії Росії, яка триває вже п’ятий рік.

Як стверджують в Європарламенті, з цієї суми кредиту близько €30 млрд виділять на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку, що надаватиметься через Механізм ЄС для України.

Ще €60 млрд виділять на зміцнення оборонного потенціалу України та підтримку закупівель військового обладнання, забезпечуючи своєчасний доступ до критично важливої ​​оборонної продукції.

Зокрема, від оборонної промисловості України, ЄС та країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ)/Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

– Якщо певні оборонні матеріали не будуть негайно доступними з цих країн для термінового доставлення до України, то до постачання з інших країн застосовуватиметься низка цільових відступів, – йдеться у повідомленні.

Фінансова допомога надаватиметься відповідно до фінансових потреб, як це визначено у стратегії, підготовленій Україною та оціненій Комісією ЄС. Водночас стратегія потребуватиме схвалення Ради Європейського Союзу.

Кредит на підтримку України профінансують внаслідок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу, а витрати на обслуговування боргу покриватимуться з річних бюджетів ЄС.

Єврокомісія оцінила витрати на обслуговування боргу приблизно в €1 млрд на 2027 рік та приблизно в €3 млрд на рік, починаючи з 2028 року. Україна нестиме відповідальність за погашення основної суми кредиту після отримання воєнних репарацій від Росії.

Рада Європейського Союзу ще має офіційно ухвалити пакет, щоб Єврокомісія могла виплатити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року.

