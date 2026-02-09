ЕС готовит особый формат вступления для Украины, который могут включить в мирное соглашение
- Евросоюз рассматривает возможность включения членства Украины в будущее мирное соглашение, предлагая варианты постепенного вступления и немедленного доступа к определенным правам.
- Согласно одному из планов, Украина может стать полноправным членом ЕС уже в 2027 году, получив значительные преимущества еще в переходный период.
Европейский Союз готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом.
ЕС готовит для Украины формат вступления
Как отмечают собеседники, вступление Украины в Европейский Союз может быть постепенным и предусматривать предоставление предварительной защиты.
Люди, знакомые с вопросом, поделились, что среди рассматриваемых вариантов есть предоставление Украине немедленного доступа к некоторым правам членства.
В то же время рассматривается ряд других вариантов, которые предусматривают продолжение существующего пути доступа или введение переходного периода и постепенного вступления в ЕС.
Как утверждают собеседники, Евросоюз хочет предоставить Украине четкий график шагов, которые она должна сделать для продвижения официальной процедуры.
– Будущее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения, – заявил представитель Еврокомиссии в ответ на вопросы журналистов.
В издании отметили, что проект 20-пунктного мирного плана предусматривает членство Украины в ЕС в 2027 году. Однако отмечается, что Киев получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.