Европейский Союз готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом.

ЕС готовит для Украины формат вступления

Как отмечают собеседники, вступление Украины в Европейский Союз может быть постепенным и предусматривать предоставление предварительной защиты.

Сейчас смотрят

Люди, знакомые с вопросом, поделились, что среди рассматриваемых вариантов есть предоставление Украине немедленного доступа к некоторым правам членства.

В то же время рассматривается ряд других вариантов, которые предусматривают продолжение существующего пути доступа или введение переходного периода и постепенного вступления в ЕС.

Как утверждают собеседники, Евросоюз хочет предоставить Украине четкий график шагов, которые она должна сделать для продвижения официальной процедуры.

– Будущее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения, – заявил представитель Еврокомиссии в ответ на вопросы журналистов.

В издании отметили, что проект 20-пунктного мирного плана предусматривает членство Украины в ЕС в 2027 году. Однако отмечается, что Киев получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.