В Одесской области в акватории Черного моря зафиксировали новые маслянистые пятна на воде и на территории национального парка Тузловские лиманы, которые возникли из-за повреждения цистерн с подсолнечным маслом в районе Аджалыцкого лимана российскими беспилотниками.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Экологическая катастрофа в Черном море из-за атак РФ

Как утверждают в Центре противодействия дезинформации, новые маслянистые пятна зафиксированы в пределах Одесского района.

Причиной называют повреждение цистерн в районе Аджалыкского лимана с подсолнечным маслом российскими дронами в конце декабря 2025 года.

Отмечается, что в результате часть масла попала в Черное море. На территории парка Тузловские лиманы работники в настоящее время фиксируют загрязнение площади около 10 тыс. кв. м.

– Несмотря на то, что основная масса масла со временем полимеризовалась и осела на дне Одесского залива, ее пленка на поверхности ограничивает доступ кислорода и затрудняет дыхание морских организмов. Во время последнего шторма это привело к массовой гибели крабов, – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, этот инцидент – очередной акт экологического террора российских войск в Черном море.

Там отметили, что атаки России по портам, гражданским промышленным и логистическим объектам создают не только угрозу жизни людей, но и уничтожают экосистему, последствия чего выходят далеко за пределы боевых действий.

