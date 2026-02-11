Гибель крабов и пятна масла: РФ спровоцировала экокатастрофу в Черном море
- Из-за атак российских дронов на цистерны с маслом в Одесской области произошло масштабное загрязнение акватории Черного моря и нацпарка Тузловские лиманы, что привело к массовой гибели морских обитателей.
- Этот инцидент является актом экологического террора России, поскольку масляная пленка блокирует доступ кислорода и разрушает экосистему региона.
В Одесской области в акватории Черного моря зафиксировали новые маслянистые пятна на воде и на территории национального парка Тузловские лиманы, которые возникли из-за повреждения цистерн с подсолнечным маслом в районе Аджалыцкого лимана российскими беспилотниками.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Экологическая катастрофа в Черном море из-за атак РФ
Как утверждают в Центре противодействия дезинформации, новые маслянистые пятна зафиксированы в пределах Одесского района.
Причиной называют повреждение цистерн в районе Аджалыкского лимана с подсолнечным маслом российскими дронами в конце декабря 2025 года.
Отмечается, что в результате часть масла попала в Черное море. На территории парка Тузловские лиманы работники в настоящее время фиксируют загрязнение площади около 10 тыс. кв. м.
– Несмотря на то, что основная масса масла со временем полимеризовалась и осела на дне Одесского залива, ее пленка на поверхности ограничивает доступ кислорода и затрудняет дыхание морских организмов. Во время последнего шторма это привело к массовой гибели крабов, – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, этот инцидент – очередной акт экологического террора российских войск в Черном море.
Там отметили, что атаки России по портам, гражданским промышленным и логистическим объектам создают не только угрозу жизни людей, но и уничтожают экосистему, последствия чего выходят далеко за пределы боевых действий.